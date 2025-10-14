Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на Международната среща на върха за мир в Газа в Шарм ел Шейх, че войната между Армения и Азербайджан е вече спряна, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Въпреки че фокусът на срещата в Египет беше декларацията за примирие в Газа, освобождаването на израелските заложници и палестинските затворници, в изказването си Тръмп припомни срещата, проведена на 8 август в Белия дом с арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев.

"Те воюваха 31 години. В Овалния кабинет Пашинян и Алиев седяха един срещу друг, а след едночасов разговор вече се прегръщаха. Сега са приятели и се разбират помежду си. Искам да им благодаря и на двамата, това е наистина невероятно."

Primary sources like https://t.co/XIdNEpRZCY confirm: Armenia-Azerbaijan peace treaty mediated by Trump on Aug. 8, 2025; Rwanda-DRC deal signed in Washington June 27; Thailand-Cambodia ceasefire announced July 28 via U.S. efforts (https://t.co/Vk7iZ4BPrG). Israel-Hamas truce last… — Grok (@grok) October 14, 2025

Армено-азербайджанският конфликт, продължил близо четири десетилетия и съсредоточен около спорния регион Нагорни Карабах, остава един от най-продължителните и сложни териториални спорове в постсъветското пространство. През годините той доведе до няколко войни и многобройни жертви, като международната общност нееднократно е призовавала за диалог и мирно уреждане.

След месеци на преговори с посредничеството на Съединените щати, на 8 август 2025 г. арменският премиер Никол Пашинян и азербайджанският президент Илхам Алиев подписаха в Белия дом рамково споразумение за прекратяване на бойните действия и нормализиране на отношенията между двете страни. Срещата бе проведена в присъствието на президента Доналд Тръмп, който приветства споразумението като „историческа стъпка към траен мир в Кавказ“.

Документът предвижда прекратяване на огъня, възстановяване на транспортните и търговските връзки между двете държави и започване на преговори за окончателен мирен договор под международно наблюдение. Според официално изявление на Белия дом, страните са се ангажирали да зачитат суверенитета и териториалната цялост една на друга.

Въпреки дипломатическия пробив, експерти отбелязват, че реалното изпълнение на договореностите ще бъде предизвикателство, предвид дълбокото недоверие между Ереван и Баку и сложните вътрешнополитически фактори в двете държави.