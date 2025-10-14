Ердоган призова Мелони да спре да пуши: Ето как отговори тя (ВИДЕО)

П охода срещу тютюнопушенето на турския президент Реджеп Тайип Ердоган има нова цел: италианския премиер Джорджия Мелони, пише авторитетното издание POLITICO.
В кулоарите на срещата на върха за мир в Египет, целяща да прекрати войната в Газа,
Ердоган обеща на Мелони, че ще намери начин да я убеди да спре да пуши.
„Изглеждаш страхотно. Но трябва да те накарам да спреш да пушиш“, казал Ердоган на Мелони, според кадри, публикувани от италианския всекидневник Il Foglio и други медии.
Но френският президент Еманюел Макрон, който бил до тях, бързо разбил надеждите на Ердоган. „Невъзможно е!“, казал той през смях.
NEW: #Turkiye's President Erdoğan tells #Italy's Meloni she's looking well but should give up smoking, calls UK's Starmer a 'good man'— Andrew Hopkins (@achopkins1) October 13, 2025
During 4-way meeting also involving France's Macron at Egypt's Gaza Summit. President's anti-smoking stance is well known in Turkiye. pic.twitter.com/YJ7kz9ncwQ
„Знам, знам“, казала Мелони, добавяйки предупреждение, че отказването от тютюнопушенето може да я направи по-малко общителна. „Не искам да убия някого“, признала италианският премиер.
В книга, базирана на серия от интервюта, Мелони признава, че е започнала да пуши отново, след като е спряла в продължение на 13 години. Но тя също така призна, че пушенето ѝ е помогнало да се сближи с други политици, включително с тунизийския президент Каис Саид.