Малките неща

Дните в стрес. Нощите в сънища

10 начина да оцелеем качествено 

Милена Златкова Милена Златкова

14 октомври 2025, 10:32
Дните в стрес. Нощите в сънища
Източник: iStock/Getty Images

“Ще спиш, когато станеш на моите години”, каза тя.

“Ще спя в някой друг живот”, помислих си аз. 

Всеки от нас има различни причини за стрес и напрежение. Най-често наличието им е резултат от отговорности, които…сами сме поели. 

Но има огромна разлика между това да преминем през личните си предизвикателства в състояние на разпад. Или да изберем една по-устойчива рамка. 

Източник: Istock
  • 10 

Здраве. Тонус. Физическа активност. Любими занимания. Достатъчно сън. 

Повече любов/секс. Време за безвремие. 

По-рядко отлагане на “важното”. Общуване с хора, с които говорим на един език. Умението да казваме: ”Не”.

И всички те имат връзки помежду си. 

Но можем да им обърнем внимание поотделно, едно след друго. Без да ги смесваме и объркваме причинно-следствените връзки. 

Как се чувствате? 

Здраве и тонус

  • Ако се чувствате унили и подтиснати
  • Ако сте вечно недоспали, уморени, наваксвате с храна, страдате от косопад
  • Ако в огледалото ви гледа помръкнало подобие на някогашно “Аз”
  • Ако страдате от главоболие 
  • Световъртеж 
  • Хипогликемия 
  • Ако нещо кардинално не е наред, но чак сега си давате сметка, че продължава прекалено дълго…
  • Може да са няколко “гадости” накуп. Или само една, лесно поправима. 
  • Може да не е сложно и грижите, които си имате да се окажат поносими.

Свикнали сме да обясняваме липсата на кондиция и на “не издържам вече” основно с личните си проблеми и емоционална/служебна ангажираност. 

Често ключът се нарича Пълна Кръвна Картина. С няколко пакета за изследване към нея, които включват:

-Витамин Д

-Витамин В12

-Фолиева киселина

-Желязо 

-Калций

-Магензий 

Дори да се храните качествено и разнообразно, дори да излизате често на чист въздух и слънце - всеки организъм е различен и е възможно да сте се обзавели с неподозирани дефицити. Да, модерно е да си купуваме добавки, само защото “всички пият, всички имат нужда”

Личен пример - след серия симптоми и усещането, че просто се скапвам, бях решила, че са ми много отговорностите. Да, бяха. Но вместо да кипя от ентусиазъм, бях отчаяна.

Оказа се, че при референтни стойности 80-200 за нивата на витамин Д, аз разполагам с…28. 

А бях прекарала няколко месеца на слънце, двор и чист въздух. С физическа активност и разнообразна храна. 

Но загивах от умора. Сгушвах се на кравайче и ми се искаше да плача като малко дете, в нечии сигурни ръце. 

От две години наваксвам този дефицит в течна форма. Разбира се, консултацията с лекар е задължителна! 

Тялото ни е система, която поддържаме по-небрежно от колите си. С тялото също се движим, но колите си считаме за по-рисков фактор. Странно е.

Дете на лекар съм и болниците не ме стресират, а ги приемам като пъзел, който нарежда картината, в която бих искала да се намирам. Кръвна картина, УНГ, ендокринолог, ЯМР (при индикации за нещо), ортопед, неврохирург, гастроентеролог, уролог - дълъг списък, от който може да изскочи  заек и да се окаже дреболия. 

Дете на лекар съм и когато бях ученичка правилото беше “Течности, витамини, пий един аспирин и заминавай на училище”. Никакво прекаляване с лекарства, никакви антибиотици. Никаква драма.

Но вече не сме деца. А имаме деца. И ни трябват сили за тях. 

Източник: iStock
  • Физическа активност

Изберете си движение и го направете навик! Част от деня. Част от живота.

Фитнесът е скучен, но укрепва. Йогата е супер, можете да намерите видове йога и видеа в YouTube. Нямате време? По 50 клякания два пъти дневно в тоалетната на офиса са много по-добре от нищо. Правила съм го - оформя стегнато дупе и раздвижва кръвообръщението. И други неща съм правила, но те дават…закачлив тонус:) 

Време за клякания и време за “другото” - 3:50 минути. 

Кинезитерапевтът, при когото ходя (игли, ток, Китай), двама неврохирурзи и един ортопед настояват, че минимум 10 минути сутрин трябва да посветим на разтягане и малко спорт. Важни са за оросяването и за добрата кондиция през целия ден! 

  • Любими занимания

Без угризения и без оправдания - ако имате нужда от 20 минути на дивана с книга - кажете, че медитирате. Вечер.

Не участвате в маратон. Имате право на свещено време за себе си. Със себе си. 

С книга. С телефон. С прозорец. 

Ако имате хоби - това пак е медитация:) 

Източник: iStock
  • Достатъчно сън

Душата ми днес: "Мамо, нали знаеш за сънищата? Събуждаш се тогава, когато разбереш, къде се намираш и какво се случва наистина...И си мисля...ами, ако това, което живеем в момента се окаже сън? Ако се окаже, че до сега сме сънували?".

Беше разговор с детето ми преди години. И запомних, че е хубаво да си лягаме доста преди полунощ. За да имаме време за дълбок сън (най-качествен преди полунощ), за сънища и за размисли на разсъмване. 

Поне 8 часа, всеки ден. 

За да знаем, кога наистина спим и кога реалността прилича на сън. 

  • Повече любов/секс

Има два типа хора живеещи под стрес.

Първият свързва любовта със състоянието на релакс, на спокойствие на ума. Този тип прави любов, когато си е починал и успял да изтласка грижите от съзнанието си. Има нужда от пауза след работния ден. Или просто от повече почивни дни. 

Вторият типаж (като мен) намира спасение и заряд в любовта и интимното. Изключва външните дразнители. И действа като plug-in hybrid в гараж. Всяко докосване е енергия за клетките и радост за душата. 

Правете любов. 

Източник: iStock/Getty Images
  • По-рядко отлагане на “важното” 

Да, хубаво е да не притискаме самите себе си със срокове. Това носи допълнителен стрес. Но детските навици “първо уроците, а после игра” имат място и в света на големите. Ако знаем, че отлагаме задачите, ставаме по-напрегнати, нали? Един психолог ми каза, че отлагането често е равно на страх. Дали ще се справим? Как ще приемат идеите ни? Ще получим ли одобрение на проекта си? Колко струваме на този пазар? 

“Смело и смахнато напред”!  И…”нямам вдъхновение”. Тази комбинация работи при мен. Време за “моткане” и малко преди крайния срок идеите бликат и се нареждат бързо в усещането, което търся. Но все по-често “отмятам” задачите навреме и в резултат на това дишам по-спокойно. 

Вие може би сте от хората, които са подредени, изрядни и организирани? Значи ще търсим щипка вдъхновение! Ако Ви липсва - говорете с хората на всякакви теми, скролвайте творчески онлайн. Дума, цял материал, кратко видео, могат да се окажат искрата, която търсите. 

  • Общуване с хора, с които говорим на един език

Ежедневието предлага огромни дози конформизъм. А оголеното ни “Аз” оцелява сред съмишленици. Двама-трима, някой стар приятел, близките ни у дома, готини колеги - удоволствие на живот и смърт.  

Източник: iStock/Getty Images
  • Умението да казваме:”Не”

Между “Качват ми се на главата” и “Казах: “Не”” има цял океан от нюанси. 

Можем да откажем участие, проект, идея и без да сме груби. Има как. 

“Ще спиш, когато станеш на моите години”, каза тя.

“Ще спя в някой друг живот”, помислих си аз. 

Тя беше на 57 години. А аз на 33. Каза, че в онзи момент умората ми придава неустоимо очарование. После разбрах, че това не може да продължава вечно. И че емоциите са главният изцеждащ фактор. 

Можем ли по-кротко? 

Можем да го направим заедно.

Ще се радвам, ако споделите настроения и идеи. Пишете ми на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!

Автор: Милена Златкова
Здраве Стрес Грижа за себе си Физическа активност Сънят Дефицит на витамин и Лични навици
