Частен детектив посочи най-честата грешка, която му помага да разкрива истината

Ветеранът следовател Майк ЛаКорт разкрива реалната страна на професията — от високите хонорари и тайните техники до човешките драми зад всеки случай

14 октомври 2025, 09:26
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

А ко някога сте прекарвали сутрешното си пътуване до работа, мечтаейки да започнете всичко отначало и да смените кариерата си, тази история е за вас. Всяка седмица разговаряме с човек от различна професия, за да разберем какво всъщност представлява тя. Този път наш събеседник е ветеранът частен детектив Майк ЛаКорт.

Колко струват услугите на частен детектив

„Хонорарите ни варират според сложността, юрисдикциите и целите на случая,“ обяснява ЛаКорт.
„Стандартно наблюдение може да струва между 1500 и 2500 паунда на ден. Проверка за корпоративно сливане (due diligence) може да бъде между 5000 и 15 000 паунда. Разследване, свързано с изнудване, което включва пътуване, киберподдръжка и юридическа координация, започва от 25 000 паунда и може да се увеличи значително. Най-високи приходи носи дългосрочното управление на рискове по договор.“

Малка тайна от професията

„Хората често използват едни и същи потребителски имена. Когато проследиш дадено име в различни платформи, бази данни и форуми, можеш да изградиш изненадващо пълен профил — дори човекът да смята, че е бил напълно дискретен.“

Най-важното качество — любопитството

„Истинско, ненаситно любопитство — това е най-ценното умение в нашата работа,“ казва той.
„Трябва дълбоко да се интересуваш от хората, от поведението им, от моделите и изключенията. Именно онзи инстинкт да питаш защо, да копаеш един слой по-дълбоко от останалите, често води до пробива.

Можеш да научиш някого на техническите елементи, но любопитството не може да се преподава. То или е част от начина ти на мислене, или не е.“

Няма един единствен път към професията

„Когато започвах, почти нямаше формално обучение, така че повечето неща научих на практика. Днес насърчавам новите детективи да се обучават, да се включват в професионални асоциации като Асоциацията на британските следователи (ABI) и да се усъвършенстват постоянно.“

Репутацията е всичко

„Ако си постигнал резултати под напрежение и си действал почтено, хората те запомнят и препоръчват. Ние не се рекламираме по традиционен начин.“

Най-честите случаи

„Изнудванията стават все по-чести, особено сред заможни хора. Увеличават се и случаите с криптоизмами или семейни спорове за скрито имущество,“ казва ЛаКорт.
Сред най-често срещаните случаи са:

  • проследяване на активи (в страната и чужбина);
  • наблюдение — често при брачни или трудови казуси;
  • проверки на компании и физически лица;
  • разследване на криптоизмами;
  • издирване на изчезнали хора или случаи на родителско отвличане;
  • съдебна подкрепа за адвокатски кантори.

Трудно е да се говори публично за успехите

„Най-големите ни успехи се случват тихо, зад затворени врати, при пълна конфиденциалност,“ споделя детективът.

„Но един случай от кариерата ми се откроява — през 2017 г. в Букурещ бях отличен с наградата ‘Следовател на годината’ от Световната асоциация на детективите. Това беше рядък момент на публично признание в една по природа дискретна професия.“

„Случаят включваше международна схема за изнудване, насочена срещу човек, изложен на огромен личен и репутационен риск. Успяхме да разкрием извършителите, да неутрализираме заплахата и да възстановим сигурността на клиента. Беше сложна операция, включваща дигитална криминалистика, тайно наблюдение и сътрудничество с британската полиция — един от най-удовлетворяващите случаи в кариерата ми.“

„Проследявал съм и скрити активи в няколко държави при тежки разводи и съм разкрил романтична измама, обхванала два континента.“

Случаите, които най-силно го докосват

„Най-дълбоко ме засягат случаите, свързани с уязвими хора — особено млади хора в риск, жертви на насилие или семейства, които отчаяно търсят отговори,“ признава ЛаКорт.

„Едно канадско семейство се свърза с нас в пълна паника. Дъщеря им беше пътувала до Обединеното кралство, за да се срещне с мъж, когото познавала само от чат стая. Тя беше пълнолетна, така че властите не реагираха сериозно, въпреки опасенията за безопасността ѝ.
Семейството се страхуваше, че тя е манипулирана или държана против волята си. Ние се намесихме, проследихме местоположението ѝ и бързо установихме, че е в изключително уязвима и потенциално опасна ситуация. Благодарение на внимателен подход и сътрудничество с властите, успяхме да я защитим и да помогнем за безопасното ѝ завръщане.
По-късно семейството ми изпрати снимка, на която всички се прегръщат и усмихват. Това е образ, който никога няма да забравя. Напомня ми, че нашата работа не е просто разследване — тя е лична. Това не са просто случаи, това са човешки животи.“

Заплащане и реалност в професията

„Заплатите в частните разследвания могат да варират значително,“ казва ЛаКорт.

„Новодипломиран следовател може да печели между 20 000 и 30 000 паунда годишно, често с нередовно работно време или като подизпълнител. С опит доходът може да надхвърли 50 000 паунда. Ако имаш собствена агенция — както аз с Conflict International — потенциалът е много по-голям. При мултиюрисдикционни разследвания и клиенти с високи доходи печалбите могат да достигнат шестцифрени суми годишно.“

Няма работно време от 9 до 5

„Работя над 60 часа седмично. Клиентите ми са по целия свят — телефонът ми звъни и посред нощ. Ако клиент се обади от Дубай в полунощ по британско време, трябва да отговориш. Често на следващия ден вече съм в самолет.

Опитвам се да планирам поне три-четири почивки годишно, някъде спокойно, където мога да карам колело и да изключа. Но никога не съм напълно офлайн. Това не е работа от 9 до 5 — това е начин на живот.“

Най-големите заблуди за професията

„Много хора си мислят, че работата ни е като във филмите — екшън, преследвания, драматични сблъсъци. Реалността е съвсем различна. Повечето от нашата работа е бавна, внимателна и изисква огромно внимание към детайла.“

„Да, понякога използваме дегизировки, провеждаме наблюдение, но всъщност по-голямата част е правна работа — съответствие с GDPR, етични решения и законови ограничения. Ние не сме самозвани отмъстители, а работим в рамките на строг правен ред и често под сериозен надзор.“

Какво отказваме

„Често отказваме работа, която предизвиква съмнения. Понякога е очевидно — някой иска да „следим“ бивш партньор или да получи предимство в личен спор без законово основание. Имало е хора, които са ни молили да хакнем социални мрежи, да четем лични съобщения или дори да „унищожим нечий живот“. Естествено, такива поръчки не приемаме.“

Трудните страни

„Има неща, които не харесвам — например да гоним неизплатени сметки. Влагаме огромно време, усилия и експертиза под силен натиск, а понякога клиентите изчезват, след като получат каквото искат. Това е разочароващо.

Но най-трудно е, когато знаеш истината — когато знаеш какво се случва, но не можеш да действаш заради правни ограничения, юрисдикционни пречки или защото клиентът решава да не продължи.“

„Въпреки всичко, не бих сменил професията си. Както всяка работа, и тази има своите сенки, но също така носи смисъл и удовлетворение.“

Източник: Sky News    
