БезГранично: Топ 5 на университетите в Норвегия, всичко за студента

В най-северната част на Европа, Норвегия е страна, изключително популярна сред международните студенти от цял свят. Причините за това са много: сред тях са високото качество на образованието, високия стандарт на живот в Норвегия и красотата на нейната природа. Освен това Норвегия предлага отлични кариерни възможности и завиден баланс между работа и личен живот.

Наскоро Норвегия беше обявена за най-добрата страна в Европа по отношение на условия за работниците и баланса между работа и личен живот в проучване, което разглежда редица показатели като средно работно време, политики за родителски отпуск, право на годишен отпуск и неравенство в доходите. В Норвегия работниците имат право на поне 21 дни платен отпуск годишно, като повечето компании предлагат дори повече.

Норвегия е известна със своята природна красота и привлича посетители целогодишно към своите фиорди и планини. През зимата туристите преследват Северното сияние, докато през лятото полунощното слънце позволява изключително дълги преходи. Места, подходящи за Instagram, има в изобилие.

С впечатляващо разнообразие от дейности на открито, любителите на природата и приключенията ще се чувстват особено добре в Норвегия.

Забавни елементи от студентския живот в Норвегия

В градове като Трондхайм студентите имат огромни организации, които управляват театрални постановки, концерти, барове и дори радиостанции. Може да са базирани на лични интереси, специализация или социални забавления. Те предлагат добра възможност за учене, социализация и забавления.

А в някои случаи студентите живеят в малки апартаменти, но не си представяйте стандартно общежитие, а стая с легло, бюро, кухня в няколко тесни квадратни метра. Възможно е и заради това културата на учене в кафенета или обществени библиотеки като тази в Осло да е толкова популярно.

Подобно на своите скандинавски съседи, Норвегия е безопасна, мирна и приобщаваща страна. Тя е една от най-приобщаващите страни в света според Индекса за приобщаване, разработен от Института за отчуждение и принадлежност към Калифорнийския университет в Бъркли. През 2024 г. Норвегия се класира на трето място в индекса сред 152 държави, веднага след Португалия и Нова Зеландия.

За гражданите на ЕС/ЕИО и Швейцария има още една причина да изберат Норвегия: безплатно обучение.

Подобно на своите скандинавски съседи, норвежците са известни като едни от най-щастливите хора на планетата. От създаването на Световния доклад за щастието през 2005 г. Норвегия неизменно се класира в топ 10 в световен мащаб! С всички посочени по-горе причини – добри възможности за работа, баланс между работа и личен живот, безопасност, приобщаване и природна красота – това не би трябвало да е изненада!

Класации на водещи университети в Норвегия за 2025-2026 г.

1. Университет в Осло

- QS Ranking 2026: 119

- THE Ranking 2026: 113

- ARWU Ranking 2025: 83

2. Норвежки университет за наука и технологии (NTNU)

- QS Ranking 2026: 267

- THE Ranking 2026: 301

- ARWU Ranking 2025: 151

3. Университет в Берген

- QS Ranking 2026: 287

- THE Ranking 2026: 251

- ARWU Ranking 2025: 201

4. Университет в Тромсьо – Арктическият университет на Норвегия

- QS Ranking 2026: 648

- THE Ranking 2026: 601

- ARWU Ranking 2025: 501

5. Норвежки университет за науки за живота

- QS Ranking 2026: 791

- THE Ranking 2026: 801

- ARWU Ranking 2025: 701

Видове университети в Норвегия

Висшето образование в Норвегия се състои от комбинация от публични и частни университети. Някои от тях са специализирани, други са всеобхватни, а трети – известни като „университетски колежи“ – се фокусират основно върху предоставянето на бакалавърско образование в редица по-професионално ориентирани дисциплини.

Норвегия е част от Болонския процес, който цели да направи системите за висше образование в Европа по-съвместими. Болонският процес включва Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), което означава, че студентите, които завършват степени или курсове в университети в Норвегия, ще притежават сертификати, признати от други страни по света. Бакалавърските степени в норвежките университети отнемат три години за завършване, магистърските степени – две години, а докторските степени – допълнителни три години. Можете също да изберете едностепенна магистърска програма, която ви позволява да комбинирате бакалавърската и магистърската си степен в една непрекъсната програма, продължаваща пет години – това често се предлага за програми по архитектура, бизнес мениджмънт, инженерство, стоматология и право.

Докато учите в Норвегия, можете също да изберете традиционно скандинавска професионално ориентирана програма, която е освободена от Болонската система и включва шест години обучение по предмети като Кандидат по медицина (cand.med), Кандидат по ветеринарна медицина (cand.vet.med), Кандидат по психология (cand.psychol) и Кандидат по теология (cand.theol).

Учене в Норвегия на английски език

Ако искате да учите в Норвегия на английски език, можете да избирате измежду над 200 магистърски програми, преподавани на английски, както и много бакалавърски програми на английски език. Например, програмите на английски език, предлагани в Университета в Осло, включват предмети в областта на хуманитарните науки, социалните науки, правото, теологията, математиката и естествените науки, образованието, медицината, стоматологията, енергетиката, развитието, изследванията на пола и „Норвежки за академици“, което не изисква предварителни познания по норвежки език.

Кандидатстване в университети в Норвегия

Кандидатстването в университети в Норвегия е сравнително лесен процес. За да бъдете приети в бакалавърска програма, трябва да притежавате общ сертификат за прием в университет (generell studiekompetanse), който може да се получи чрез завършване на средно образование. Международните студенти могат да проверят дали техните чуждестранни квалификации са признати чрез списъка GSU, специфичен за отделните държави.

Можете също да кандидатствате в университети в Норвегия чрез закона 23/5 – трябва да сте над 23 години, да имате 5 години комбиниран опит в образование и работа и да сте положили изпити по няколко ключови предмета (като норвежки език, математика, естествени науки, английски език и обществени науки). Някои програми могат също да изискват квалификации по специфични предмети в зависимост от избраната специалност (например математика и физика за инженерство). Имайте предвид, че всяка програма и университет ще има свои специфични изисквания за прием.

Когато кандидатствате за програми, преподавани на английски език, ще трябва да подадете документи директно и индивидуално към всяка институция, която ви интересува. Обикновено ще трябва да попълните формуляр за кандидатстване, който най-често е достъпен на уебсайта на институцията или може да бъде заявен. Бакалавърските програми, преподавани на норвежки език, могат да бъдат кандидатствани чрез Норвежката служба за прием в университети и колежи (NUCAS).

Такси за обучение и финансиране в Норвегия

Публичното образование в Норвегия е безплатно както за местни, така и за международни студенти, като Норвежкото министерство на образованието и изследванията отговаря за таксите и като цяло за образованието. Може да се наложи да заплатите малка семестриална такса, обикновено около 300-600 норвежки крони (35-71 щатски долара). Тази такса ви предоставя членство в студентската организация за социални услуги, достъп до здравни услуги, консултации и спортни съоръжения, официална студентска карта, която може да ви осигури намалени тарифи за обществен транспорт и по-ниски цени за билети за културни събития, както и право да се явите на изпити. Частните университети в Норвегия начисляват такси за обучение, както и публичните университети в случаите на някои специализирани програми/курсове, обикновено на следдипломно ниво.

Имайте предвид, че разходите за живот в Норвегия са значително по-високи, отколкото в много други страни, и ще трябва да покриете разходи, включително за настаняване, учебници, храна и транспорт. Ако имате нужда от финансова помощ, съществуват различни стипендии, стипендии и схеми за студентски заеми, достъпни за местни и международни студенти. Уверете се, че проверявате дали има финансиране за обучение в Норвегия и от източници във вашата родна страна, за да сте наясно с пълния набор от възможности, които се отнасят за вас.

За да получите работа на непълно работно време, докато учите в Норвегия, студентите от страни извън ЕС ще се нуждаят от разрешително за работа и трябва да представят изявление от институцията, което удостоверява, че работата няма да повлияе на обучението им, както и писмо от работодателя, потвърждаващо офертата за работа на студента. Студентите от страни в ЕС не се нуждаят от разрешително за работа, тъй като разрешението за работа ще бъде предоставено заедно с тяхното разрешително за пребиваване. И в двата случая студентите могат да работят до 20 часа седмично по време на учебния срок и на пълен работен ден по време на семестриалните ваканции.

Здравеопазване в Норвегия

Студентите от други скандинавски страни, които възнамеряват да учат в Норвегия, имат право на достъп до Норвежката национална застрахователна схема, ако са регистрирани в Националния регистър на населението в Норвегия. Ако не сте член, все пак имате право на здравеопазване в Норвегия съгласно Закона за националното застраховане, без да е необходима Европейска здравноосигурителна карта.

Студентите от страни в рамките на ЕИО и от Швейцария трябва да кандидатстват за безплатна Европейска здравноосигурителна карта (EHIC) от страната си на произход. Ако не отговаряте на условията за такава, ще трябва да закупите частна медицинска застраховка.

Студентите от страни извън ЕИО също имат право на достъп до здравеопазване в Норвегия съгласно Националната застрахователна схема. Ако курсът ви е по-дълъг от една година, трябва автоматично да бъдете регистрирани; ако курсът ви е между три и 12 месеца, ще трябва да кандидатствате за членство чрез местния застрахователен офис. Ако не станете член на Националната застрахователна схема, трябва да имате социално осигуряване или друга валидна здравна застраховка от родната си страна. Ако се съмнявате, потърсете съвет от службите за студентска подкрепа на вашия университет. Не забравяйте също, че вашата студентска карта може да ви осигури безплатно медицинско лечение от студентските здравни служби на вашата институция.

Безопасност

Както и в други европейски държави, престъпленията като джебчийство и измами се срещат по-често в големите градове и туристическите райони, където чужденците често се превръщат в лесна мишена. С оглед на това е добре да спазвате стандартни мерки за сигурност и да внимавате с личните си вещи на обществени места.

Номерът за спешни обаждания в Норвегия е 112 (универсален европейски номер).

Българското посолство в Норвегия: +47 22 55 40 40