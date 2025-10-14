Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Т рима души са изчезнали вчера в Западна Аляска, а повече от 50 са били спасени, след като онова, което се смята за остатъци от тайфуна "Халонг", причиниха ураганни ветрове и опустошителни бури през уикенда, а наводнения отнесоха цели къщи в отдалечения американски щат, предаде Асошиейтед прес.

Dozens rescued, over 1,000 people displaced after storm brings record storm surge to western Alaska | Click on the image to read the full story https://t.co/EUG5l2Yeb4 — KMBC (@kmbc) October 14, 2025

Полицейската служба на Аляска заяви, че са били спасени 51 души и две кучета в крайбрежните градчета в Аляска - Кипнък и Куигилингок, а трима души са неизвестност.

Оцелелите жители в двете селища са се скрили в местни училища по време на стихията. Властите предупредиха, че възстановяването от бедствието ще бъде дълго и че най-засегнатите общини ще се нуждаят от продължителна подкрепа.

Наред с отнесените къщи в засегнатите райони на американския щат се съобщава и за прекъсване на електричеството и на водоподаването и за други проблеми, причинени от бурите.