Силви Кирилов открива хеликоптерната площадка на габровската областна болница

Тя бе сертифицирана в края на август

14 октомври 2025, 10:17
Силви Кирилов открива хеликоптерната площадка на габровската областна болница
М инистърът на здравеопазването Силви Кирилов ще открие новоизградената хеликоптерна площадка на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ в Габрово. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. 

Площадката за вертолети бе сертифицирана в края на август.

Болничното летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS).

В края на септември пациент със сърдечносъдов проблем беше първият, транспортиран по въздух от новата площадка. 

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Последни новини

<p>Мадуро гневен: Венецуела затвори посолство в Осло&nbsp;след Нобела за мир</p>

Венецуела затвори посолство в Осло след Нобела за Мачадо

Свят Преди 12 минути

Норвежкото министерство на външните работи определи решението като „прискърбно“

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

Костадин Ангелов: Социалните мрежи увреждат мозъка на децата като дрога

България Преди 18 минути

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване подкрепя предложението на образователния министър Красимир Вълчев за забрана на социалните мрежи за деца до 15 години

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

България Преди 48 минути

Причината са ремонтни дейности

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Starship успешно мина ключов тест за мисии до Луната

Свят Преди 48 минути

За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

Историческо архитектурно откритие на Перперикон (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 57 минути

В Южния квартал е открит огромен кръгъл храм, посветен на култа към Слънцето от римската епоха

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери разкри романса си с Джъстин, Софи Трюдо със загадъчно послание

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата беше заснета през уикенда да се целува и гушка с бившия премиер на Канада на своята 24-метрова яхта Caravelle край бреговете на Санта Барбара, Калифорния

Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

Тръмп: Спряхме войната между Армения и Азербайджан

Свят Преди 1 час

Те воюваха 31 години

Жертвите на наводненията в Мексико скочиха до 64

Жертвите на наводненията в Мексико скочиха до 64

Свят Преди 1 час

Според предварителни оценки на властите около 100 000 жилища са били засегнати от бедствието

Национална стачка парализира Гърция

Национална стачка парализира Гърция

Свят Преди 1 час

Синдикатите на железопътните служители в Гърция също обявиха, че ще се включат в 24-часовата стачка

<p>Студентският рай на Севера: Клубове, безплатно образование и ски</p>

БезГранично: Топ 5 на университетите в Норвегия, всичко за студента

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, университети и документи

Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Мощна буря връхлетя Аляска, издирват трима души

Свят Преди 1 час

Наводнения отнесоха цели къщи в отдалечения американски щат

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

Абсурдът "Негреско" след бедствието в Елените: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори

България Преди 1 час

Ако се наложи, ще отнесем случая и извън България, заяви Любомир Петров

Снимката е илюстративна

Частен детектив посочи най-честата грешка, която му помага да разкрива истината

Любопитно Преди 1 час

Ветеранът следовател Майк ЛаКорт разкрива реалната страна на професията — от високите хонорари и тайните техники до човешките драми зад всеки случай

<p>Филип Плейн в жестока битка за децата си с&nbsp;Лусия Бартоли</p>

„Децата вече не се страхуват!“: Филип Плейн проговори за драмата с бившата си Лусия Бартоли

Свят Преди 1 час

Филип Плейн и Лусия Бартоли са разделени от март 2023 г.

Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния

Испания под вода: Бурята "Алис" причини опустошителни наводнения в Каталуния

Свят Преди 2 часа

Националната метеорологична служба на страната издаде червен код и предупреди за опасност за живота на хората

<p>Осъдиха двама българи за кражба на &quot;течно злато&quot; във Великобритания</p>

Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Отпадъчното олио, наричано "течно злато" на Острова, се превръща в доста доходоносен бизнес

Всичко от днес

