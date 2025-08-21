Социалното министерство отпуска 14 млн. лева за техника и екипировка за доброволци при бедствия

М инистърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации.

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са само част от помощните средства, които ще могат да се осигурят чрез проекта, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика.

Министърът отбеляза, че е останал впечатлен, че голяма част от доброволците нямат нужното оборудване, но помагат въпреки това. Нарече ги герои.

"Държавата трябва да направи всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота си. Затова ще осигурим 14 млн. лева за дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за оборудване на доброволци и покупка на дронове спрямо нуждите", каза Гуцанов.

Техниката ще бъде закупена в края на годината.

Директорът на "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов благодари на социалното министерство.

"С отпуснатите средства ще можем да имаме по-добро и ново оборудване, за да се справим по-добре и да намалим щетите, възникнали от пожарите. Ще разпределим средствата максимално целесъобразно, за да разузнаваме пожарите", посочи Джартов.

Председателят на Националната асоциация на доброволците д-р Ясен Цветков увери, че работата с пожарната ще продължи в отлична координация.

"Ние сме продукт и част от държавата. Последните една-две години показаха началото на един изключително тежък период и трябва да сме подготвени", смята той.