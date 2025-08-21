България

Социалното министерство отпуска 14 млн. лева за техника и екипировка за доброволци при бедствия

Проектът е финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика

21 август 2025, 07:12
Социалното министерство отпуска 14 млн. лева за техника и екипировка за доброволци при бедствия
Източник: Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението

М инистърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации.

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са само част от помощните средства, които ще могат да се осигурят чрез проекта, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика.

Министърът отбеляза, че е останал впечатлен, че голяма част от доброволците нямат нужното оборудване, но помагат въпреки това. Нарече ги герои.

"Държавата трябва да направи всичко възможно те да бъдат оборудвани, за да запазят живота си. Затова ще осигурим 14 млн. лева за дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за оборудване на доброволци и покупка на дронове спрямо нуждите", каза Гуцанов.

Техниката ще бъде закупена в края на годината.

Директорът на "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов благодари на социалното министерство.

"С отпуснатите средства ще можем да имаме по-добро и ново оборудване, за да се справим по-добре и да намалим щетите, възникнали от пожарите. Ще разпределим средствата максимално целесъобразно, за да разузнаваме пожарите", посочи Джартов.

Председателят на Националната асоциация на доброволците д-р Ясен Цветков увери, че работата с пожарната ще продължи в отлична координация.

"Ние сме продукт и част от държавата. Последните една-две години показаха началото на един изключително тежък период и трябва да сме подготвени", смята той.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
доброволци пожарникари помощи проект Гуцанов
Последвайте ни

По темата

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Нови правила за обезщетения от 1 юли

Нови правила за обезщетения от 1 юли

pariteni.bg
Отстъпки по над 20 000 лв. плюс още един подарък

Отстъпки по над 20 000 лв. плюс още един подарък

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

България Преди 7 минути

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев

<p>Синтетична дрога, а не полицейско насилие е причината за смъртта на мъжа в Стара Загора</p>

Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора

България Преди 35 минути

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

България Преди 1 час

Общата дължина на трасето е 63 км

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Любопитно Преди 1 час

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България подкрепят социални предприемачи

Снимката е илюстративна

Украйна унищожи руски кораб с лазер в Черно море

Свят Преди 1 час

Корабът е ударен с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Любопитно Преди 1 час

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

<p>Какво да правите, ако детето ви използва изкуствен интелект за домашните?</p>

Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

Любопитно Преди 1 час

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, казват експерти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят Преди 1 час

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

<p>Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света</p>

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят Преди 1 час

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 2 часа

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 2 часа

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

България Преди 2 часа

80-годишен загина. Във въпросната сграда живеят 126 семейства

<p>Японец, смятан за жертва на мечка, се оказа&nbsp;убит от сина си</p>

Япония: 93-годишен мъж, смятан за жертва на мечка, се оказа убит от сина си

Свят Преди 2 часа

Случаят първо беше възприет като поредното нападение от мечка, които зачестяват в страната

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Франк Каприо почина след диагноза рак на панкреаса

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

България Преди 3 часа

За щастие инцидентът се е разминал без пострадали

За поколението Z парите са всичко

За поколението Z парите са всичко

Любопитно Преди 3 часа

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Хирург проговори за лицето на Кристиано Роналдо: Ето истината!

Edna.bg

Слънцето влиза в Дева: Какво значи това за всяка зодия

Edna.bg

Челси представи третия си екип

Gong.bg

Георги Иванов: В момента БФС е в много по-добро състояние, опитваме да подобрим целия футбол

Gong.bg

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

Nova.bg

Не са открити нарушения в „Майчин дом” след сигнала за обиди и шамари

Nova.bg