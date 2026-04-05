Социалните служби описват като "потресаваща среда" жилището в Ямбол, от което дете увисна от осмия етаж

Т ригодишно дете беше спасено от полицейски служители, след като беше открито надвиснало от тераса на осмия етаж в Ямбол. Инцидентът предизвика силен обществен отзвук, но завърши без трагични последици благодарение на бързата намеса на органите на реда, пише NOVA .

Сигнал за опасната ситуация е подаден от граждани, които забелязали детето на балкона. Полицията реагира незабавно, като служителите успели да достигнат до апартамента, преодолявайки заключени врати и действайки с риск за живота си. „Стъпих на парапета под външния климатик и подпрях детето с длан върху гърдите, защото се движеше много“, разказа полицейският инспектор, участвал в спасителната операция.

След намесата на полицията в жилището е открито и друго дете – на около една година. По данни на социалните служби условията в апартамента са били силно неподходящи за отглеждане на деца. От социалните служби в Ямбол определят средата като „потресаваща“ – с лоша хигиена, неотоплено жилище и разхвърляни вещи, което прави условията „невъзможни за отглеждане на деца“.

Според експерти от „Социални грижи“ децата са живели в крайно неподходяща среда. След проверката те са изведени от семейството и настанени в приемни семейства под надзора на социалните служби.

По информация от свидетели майката е оставяла децата сами, като е обяснявала, че са при баба си. Съседите споделят, че не са знаели дори, че в семейството има две деца.