България

Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

22 януари 2026, 09:05

"Направо ми вързаха ръцете": Половин година без книжка, след като лекар даде успокоително на шофьор
Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради обилен снеговалеж

Затвориха прохода Троян-Кърнаре заради обилен снеговалеж
Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела
105 машини са почиствали снега в София през нощта

105 машини са почиствали снега в София през нощта
Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала

Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване в пленарната зала
„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие

„Правосъдие за всеки“ с втори протест срещу Сарафов за денонощие
От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни

От минус 5° до 9° - поледици ни чакат и в следващите дни
Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

С нимки на полицаи, за които се твърди, че спят и играят компютърни игри по време на дежурство в софийското метро, бяха разпространени в социалната мрежа Facebook от общинския съветник от ПП–ДБ Симеон Ставрев.

В сигнала му, подаден до „Метрополитен“, се твърди за нарушения на трудовата дисциплина, включително употреба на алкохол по време на работа, и се настоява за спешна проверка.

От СДВР обаче заявиха, че „категорично не отговарят на истината твърдения и снимки за настоящи нарушения в трудовата дисциплина на охраняващи метрото действащи полицейски служители, разпространявани от общински съветник на „Да, България“ в София. Най-малкото, на част от снимките се виждат полицейски униформи и отличителни знаци, които не се използват в СДВР към този момент“.

От „Метрополитен” съобщиха, че тъй като метрото е обект от стратегическо значение на националната ни сигурност, то се охранява от служители на МВР. „Сигурността на пътниците винаги е приоритет за „Метрополитен“ ЕАД и се осъществява чрез 24-часово видеонаблюдение и бърза реакция при инциденти, съвместно с МВР. Изпратили сме запитване до Вътрешното министерство с искане за проверка на изнесената информация”, посочват от дружеството.

„Имам различни източници, но за да оборя твърденията на МВР, отново ще пусна клипче в профилите си в социалните мрежи, на което се вижда залитащ полицай в униформа, който изглежда в нетрезво състояние. Проверил съм метаданните на видеото, които са от 2026 г., и то изглежда достоверно”, заяви в предаването „Здравей, България” по NOVA Симеон Ставрев.

По думите му той е проверил и метаданните на снимките, които е разпространил. Според него те са правени в периода 2021-2025 г. „Дори част от тях да не са истински – това говори за сериозен проблем. Като общински съветник съм длъжен да защитя обществения интерес първо от гледна точка на парите, защото за миналата година сме платили 26 млн. лв. за охрана на метрото на МВР”, обясни той.

Общинският съветник допълни: „От друга страна държавата, въпреки че ни задължава, не ни финансира достатъчно. За миналата година, с едно от постановленията на МС в края на годината, парите, които са дадени – са били 13 млн. лв. от общо 26 млн. лв.”.

Според него има и въпрос, свързан със сигурността, след като това е обект от стратегическо значение за държавата. „И ако наистина се окаже, че дори част от полицаите спят или играят игри, или дори се събират и пият заедно алкохол – това е проблем. Под публикациите ми в социалните мрежи получих доста коментари. Има доста хора, например, които питат къде са полицаите, които да проверяват хората, минаващи гратис. Има и други сигнали, свързани с граждани”, обясни Ставрев.

Общинският съветник отказа да разкрие източниците, които му изпратили снимките, защото се опасява, че „някой може да отиде и да ги респектира”. „Снимките не са изпратени лично до мен, а до редица политически партии, но аз ги разкрих. Защо други партии не са подали сигнал – не знам. Тази седмица получих снимките и паралелно с публикуването им в сряда изпратих запитване на „Метрополитен”, подчерта той.

„Не твърдя, че тези неща със сигурност са така, но съм длъжен като общински съветник да поискам разследване на цялото това нещо. Защото, ако дори малка част от него се окаже вярна, а по част от метаданните аз се ориентирам, че е вярна – ние имаме сериозен проблем. Метрото превозва над 400 хил. пътници дневно. Не мога да си затворя очите при такива сериозни сигнали”, категоричен е общинският съветник.

Източник: Nova.bg    
софийско метро полицейски нарушения Симеон Ставрев охрана на метрото трудова дисциплина алкохол на дежурство МВР Метрополитен пътническа сигурност разследване
Последвайте ни

По темата

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Европа неохотно реши: Американците вече са лошите

Европа неохотно реши: Американците вече са лошите

Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

Снимки на спящи полицаи в метрото: Общински съветник иска спешна проверка

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Путин: Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 22 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 22 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Путин се среща с Уиткоф и Кушнер за Украйна и замразени активи

Свят Преди 17 минути

Путин каза, че руското външно министерство е било инструктирано да разгледа поканата на президента Доналд Тръмп да се присъедини към предложения от него Съвет на мира

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос на 22 януари

Свят Преди 22 минути

След като първоначално каза, че срещата ще се състои на 21 януари, по-късно коригиран доклад на пресгрупата на Белия дом уточни, че Тръмп е имал предвид ден по-късно

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

ЕЦБ планира стрес тест за геополитически рискове на банките през 2026 г.

Свят Преди 32 минути

Според надзорния орган на ЕЦБ геополитическата несигурност продължава да нараства заради протекционизъм, геоикономическа фрагментация и засилващо се глобално напрежение

Снимката е илюстративна

„Внимавайте с рестото: Как търговци ни ощетяват заради еврото

България Преди 33 минути

<p>&quot;Край на паниката&quot;: Цените на имотите&nbsp;спират да растат двуцифрено през 2026 г.</p>

Идва краят на "паническите" покупки на жилища в България, двуцифрените ръстове на цените на имотите спират през 2026 г.

Пари Преди 39 минути

Това прогнозира главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Ръст на пазарите след оттеглянето на заплахите на Тръмп към Гренландия

Свят Преди 40 минути

Aмериканската борса отбеляза най-големия си еднодневен спад от месеци

Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви

Пожар в търговски център в Пакистан взе 55 жертви

Свят Преди 43 минути

Най-големият пожар в града от повече от десетилетие избухна късно в събота, 17 януари, в Gul Plaza, триетажна търговска сграда, в която се намират повече от 1200 магазина

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

Свят Преди 53 минути

Тя заяви, че подхожда към всеки диалог със Съединените щати "без страх"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и президентът на САЩ Доналд Тръмп

Рюте: Въпросът за контрола над Гренландия не е обсъждан с Тръмп

Свят Преди 1 час

По-рано през деня Тръмп внезапно се отдръпна от заплахите за налагане на мита като лост за завземане на Гренландия, изключи използването на сила и заяви, че е на хоризонта сделка за прекратяване на спора за датската територия

Снимката е илюстративна

Грипната вълна се разширява - и Бургас затвори училищата

България Преди 2 часа

Прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите. Ограничават се свижданията.

<p>Тръмп: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно</p>

Тръмп след разговорите в Давос: Споразумението за Гренландия ще бъде вечно

Свят Преди 2 часа

Той посочи, че вече са изготвени основните линии на договора

Наводненията в Гърция

Атина под вода - проливни дъждове взеха две жертви в Гърция

Свят Преди 2 часа

<p>Празник е! Кой има имен ден днес</p>

На 22 януари: Почитаме свети апостол Тимотей и преподобномъченика Анастасий Персиец

Любопитно Преди 2 часа

Ето за кого е специален днешният ден:

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Любопитно Преди 2 часа

Проучването също така разкри ясни разлики в това кой страда най-много от тежки заболявания на венците

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Какво се случва с червата ви, ако ядете кисело мляко всеки ден?

Любопитно Преди 3 часа

Киселото мляко е ферментирала храна, която често съдържа пробиотици, полезни за храносмилането

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

От Мекзит на Бекзит: Бруклин Бекъм върви по стъпките на принц Хари

Любопитно Преди 3 часа

Те са синове на най-известните мъже във Великобритания, отгледани в разкош и привилегии

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била бременна малко преди смъртта си?

Edna.bg

Честит имен ден! Кои са имениците на 22 януари

Edna.bg

Три клуба от Серия А следят халф на ЦСКА 1948

Gong.bg

Цветомир Найденов с любопитен коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Gong.bg

Жълт код за снеговалежи в три области в четвъртък

Nova.bg

Общински съветник публикува снимки на спящи полицаи на дежурство в метрото

Nova.bg