Сняг заваля в района на Пампорово

С няг вали по високите части на област Смолян – проходите Рожен, Превала и Пампорово, каза дежурният в Областното пътно управление. В ниските части вали дъжд.

Към момента няма въведени ограничения, допълни дежурният в пътното управление. На места има заснежени участъци по пътните платна, като те се почистват от пътноподдържащата фирма.

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Припомняме, че Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за значителни валежи в 19 области от страната, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

В областите Смолян, Кърджали, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Габрово, Велико Търново и Търговище предупреждението е от втора степен - оранжев код, а за още 11 области предупреждението е от първа степан - жълт код.

Времето днес ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни по количество те ще са в Централна и Източна България. В края на деня валежите от запад ще започнат да спират.

В повечето райони ще духа умерен вятър от запад-северозапад, но в източните части от страната през повечето дневни часове ще остане от изток. От запад ще навлиза студен въздух. По-чувствително ще застудее в Западна България и в Дунавската равнина, където максималните температури ще бъдат между 5-7 градуса, а в източните и крайните югозападни райони най-високите дневни температури ще са 11-13 градуса, за София - около 5 градуса.