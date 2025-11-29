България

Сняг заваля в района на Пампорово

На места има заснежени участъци по пътните платна, като те се почистват от пътноподдържащата фирма

29 ноември 2025, 13:42
Сняг заваля в района на Пампорово
Източник: БТА

С няг вали по високите части на област Смолян – проходите Рожен, Превала и Пампорово, каза дежурният в Областното пътно управление. В ниските части вали дъжд.

Към момента няма въведени ограничения, допълни дежурният в пътното управление. На места има заснежени участъци по пътните платна, като те се почистват от пътноподдържащата фирма.

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Припомняме, че Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за значителни валежи в 19 области от страната, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ. 

В областите Смолян, Кърджали, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Габрово, Велико Търново и Търговище предупреждението е от втора степен - оранжев код, а за още 11 области предупреждението е от първа степан - жълт код.

Времето днес ще остане облачно с валежи от дъжд. На повече места и по-значителни по количество те ще са в Централна и Източна България. В края на деня валежите от запад ще започнат да спират. 

В повечето райони ще духа умерен вятър от запад-северозапад, но в източните части от страната през повечето дневни часове ще остане от изток. От запад ще навлиза студен въздух. По-чувствително ще застудее в Западна България и в Дунавската равнина, където максималните температури ще бъдат между 5-7 градуса, а в източните и крайните югозападни райони най-високите дневни температури ще са 11-13 градуса, за София - около 5 градуса.

Вижте в нашата галерия: 10 неща, които не знаете за снега

10 неща, които не знаете за снега
10 снимки
сняг зима
САЩ сняг
сняг снежинки
снежинка
Източник: БТА, Елена Павлова    
Снеговалеж Област Смолян Проход Рожен Проход Превала Пампорово Пътна обстановка Почистване на пътища Дъжд Високи части Областно пътно управление
Последвайте ни

По темата

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Предлагат край на 10-те заплати при пенсиониране

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Сняг заваля в района на Пампорово

Сняг заваля в района на Пампорово

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Авто индустрията в Европа е изправена пред „необратим спад“

Авто индустрията в Европа е изправена пред „необратим спад“

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 18 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 17 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 16 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 18 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Свят Преди 4 минути

Все още не е известно кой стои зад нападението

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Свят Преди 26 минути

Някога сред най-демократичните държави, появили се след разпадането на Съветския съюз, Грузия става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

България Преди 1 час

За повечето области се предлага поскъпване

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Любопитно Преди 1 час

Гастритът може да се прояви внезапно или да стане хроничен, като ранното разпознаване на симптомите е ключово за ефективно лечение и трайно облекчение

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Свят Преди 2 часа

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето

<p>Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд</p>

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

Любопитно Преди 2 часа

Астероид 433 Ерос ще прелети на безопасна дистанция от Земята и ще бъде видим в продължение на седмици с аматьорски телескопи

Голям протест срещу учредяването на новата младежка организация на АзГ

Голям протест срещу учредяването на новата младежка организация на АзГ

Свят Преди 2 часа

Полицията съобщи, че групи демонстранти са започнали да спират движението по магистралите, както и по пътищата около града

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари

България Преди 2 часа

В противен случай ще го атакуваме в Съда, закани се лидерът на „ДПС-Ново начало”

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Свят Преди 2 часа

Борисов коментира, че ако в момента правителството се разклати и падне, цените ще се повишат, защото няма да има контрола, който се налага в момента

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

България Преди 2 часа

Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата

Снимката е илюстративна

"Диамант в небето", пилот и майка на две деца - историята на Сафие Адемоглу от село Менгишево

Любопитно Преди 2 часа

"Не искам да бъда запомняна като жена пилот. Искам да бъда добър пилот. Точка."

<p>Премиерът разясни ситуацията с проливните дъждове в Благоевградско</p>

Желязков: В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно

Свят Преди 3 часа

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

България Преди 3 часа

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

"Самолетът на Страшния съд" на САЩ изчезна по време на мистериозна мисия

Свят Преди 3 часа

Boeing E-6B Mercury е наблюдаван за последно, когато самолетът е пресичал Атлантическия океан

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

България Преди 3 часа

По време на случилото се няма пострадали

<p>Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната</p>

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

България Преди 3 часа

Той добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Марта Стюарт изпече 26 пая и… замина на приключение!

Edna.bg

Думите, които ще ни донесат късмет в събота – 29 ноември!

Edna.bg

100 милиона за Балеба? Пол Скоулс постави под въпрос инвестицията на Ман Юнайтед

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота, възможно е да падне и сняг

Nova.bg

Родителите на тенис легендата Новак Джокович за пътя му към върха

Nova.bg