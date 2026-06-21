Туск: Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка

К онфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка, която ще навреди и на двете страни, заяви днес полският премиер Доналд Туск в Екс, опитвайки се да успокои напрежението, породено от исторически спор, предаде Ройтерс.

В знак на протест: Трима бивши украински президенти връщат ордените си заради Зеленски

В петък полският президент Карол Навроцки лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото полско държавно отличие, което предизвика реакция, при която трима бивши украински президенти и други висши представители върнаха своите държавни награди на Полша.

Навроцки реши да отнеме ордена „Белият орел“, след като Зеленски разгневи много хора в Полша, като преименува украинско армейско подразделение на името на Украинската въстаническа армия - националисти, които са избили поляци по време на Втората световна война.

Проевропейският Туск беше преизбран за премиер през 2023 г., след като оглави коалиция, която победи националистическата партия „Право и справедливост“, с която е свързан Навроцки.

„Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка, която ще навреди и на двете страни, в икономически и геополитически план и на тяхната репутация. А в политиката, както знаем, една грешка е по-лоша от престъпление“, написа Туск.

„В разговори с моите европейски партньори се стремя да минимизирам загубите и да намаля напрежението. Това не е лесна задача“, добави той в публикация в Екс.