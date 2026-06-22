Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери

Н апрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони продължава да бъде сред водещите теми в италианските медии, след като двамата лидери влязоха в публичен конфликт, въпреки че доскоро отношенията им изглеждаха стабилни и дори близки.

Остър сблъсък: Тръмп и Мелони се скараха

В публикация в социалните мрежи Джорджа Мелони отговори на поредните критики на Тръмп към нея и към Италия, но заяви, че няма намерение да продължава публичния спор. Италианският премиер подчерта, че продължава да вярва в единството на Запада и че не смята подобни конфронтации за достойни за отговорностите, които носят държавните лидери.

Въпреки това италианската преса не е склонна да затвори темата. Анализатори и коментатори продължават да търсят обяснение за рязката промяна в тона на американския президент спрямо един от европейските лидери, с които доскоро поддържаше добри отношения.

От съюзници до публичен конфликт

Според редица медии напрежението е особено изненадващо на фона на демонстрираното разбирателство между двамата лидери по време на срещата на върха на Г-7 в Евиан.

Допълнително объркване предизвиква фактът, че само преди седмици американски представители отправиха публични благодарности към Италия за ролята ѝ като ключов съюзник на САЩ.

По повод националния празник на Италия на 2 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио благодари на Рим за това, че приема около 30 000 американски военнослужещи и членовете на техните семейства на италианска територия. Подобни послания отправи и министърът на отбраната Пийт Хегсет по време на среща във Вашингтон с италианския си колега Гуидо Крозето.

Това кара мнозина в Италия да се питат какво стои зад внезапната промяна в отношението на Тръмп.

Възможните причини за напрежението

Сред най-често обсъжданите хипотези е решението на Италия да не участва в закупуването на американски оръжия по инициатива на НАТО, чрез която въоръжението впоследствие се предоставя на Украйна.

Според анализатори това може да е било възприето негативно от администрацията във Вашингтон.

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Друг потенциален източник на недоволство е участието на Италия в международната програма за разработване на изтребител от шесто поколение заедно с Великобритания и Япония. Проектът се развива извън американската отбранителна индустрия, въпреки че Италия беше сред ключовите партньори на САЩ в програмата за създаването на изтребителя F-35.

В италианските медии се посочва и друг чувствителен въпрос – отказът на Рим да разреши използването на военната база „Сигонела“ в Сицилия за американски бойни операции срещу Иран. Италианското правителство вече обясни, че това решение произтича от съществуващите двустранни споразумения между двете държави и не представлява политически акт срещу Вашингтон.

Кадри от Г-7 и политически интерпретации

Според вестник „Месаджеро“ внимание в САЩ са привлекли и видеокадри от срещата на върха на Г-7, на които Мелони разговаря оживено с Тръмп и жестикулира енергично.

Изданието твърди, че американски демократи са използвали сцената като символ на противопоставяне срещу президента, което е могло да допринесе за последвалата му остра реакция.

Макар подобни твърдения да остават в сферата на политическите интерпретации, те се вписват в по-широкия дебат за отношенията между двамата лидери.

Критики от близки до Тръмп и от негови опоненти

Темата получи допълнителна публичност след интервю на Мери Тръмп – племенница на американския президент и професионален психолог – пред „Кориере дела сера“.

Мери Тръмп, която от години е в обтегнати отношения със своя известен роднина, заяви, че според нея той не приема добре силните жени в политиката. Тя отправи и редица лични критики към президента, определяйки го като манипулативна фигура в отношенията си с обществото и медиите.

Изказванията ѝ предизвикаха широк отзвук в Италия, макар да отразяват личната ѝ позиция, а не официална оценка.

Обвинения към Мелони в прекалена близост със САЩ

Критики към италианския премиер отправят и представители на левия политически спектър в страната.

Журналистката Рула Джебреал, която често критикува политиката на Мелони, заяви пред „Фанпейдж“, че Италия е заела твърде зависима позиция спрямо Вашингтон.

Като аргумент тя посочва изявления на Мелони от последните месеци, включително подкрепата ѝ за идеята Доналд Тръмп да бъде номиниран за Нобелова награда за мир.

Джебреал припомня и факта, че американското издание на автобиографията на Мелони „Аз съм Джорджа“ беше публикувано с предговор, написан от Доналд Тръмп-младши.

Подобни критики отправи и лидерът на опозиционното „Движение 5 звезди“ и бивш министър-председател Джузепе Конте.

Позицията на Мелони

От началото на политическата си кариера Джорджа Мелони многократно е заявявала, че външнополитическите решения на нейното правителство се ръководят единствено от националния интерес на Италия.

Именно тази позиция тя повтори и в отговора си на нападките на Тръмп, подчертавайки, че Рим ще продължи да действа в съответствие със собствените си стратегически приоритети.

Икономическият аспект на конфликта

Освен политическите последици, все по-често се обсъждат и евентуалните икономически ефекти от напрежението между Рим и Вашингтон.

Вицепремиерът Матео Салвини заяви, че историческите връзки между Италия и САЩ са достатъчно силни и не могат да бъдат разрушени от временни политически разногласия.

От "невероятна" до "неприемлива": Тръмп срещу Мелони

Въпреки това част от анализаторите предупреждават, че спорът може да повлияе върху преговорите за американските мита и върху италианския износ.

Италия е сред основните европейски партньори на САЩ в енергийния сектор и купува приблизително 45 процента от втечнения си природен газ от американски доставчици.

Особено тревожни са сигналите за винопроизводителите. Данни показват, че през първото тримесечие износът на италианско вино към САЩ е намалял с над 20 процента, а евентуално влошаване на двустранните отношения може да задълбочи негативната тенденция.

Търговия за десетки милиарди евро

Съединените щати са вторият по големина пазар за италианския износ след страните от Европейския съюз.

През миналата година износът на Италия за САЩ е достигнал близо 70 милиарда евро, като е отбелязал значителен ръст на годишна база. Търговският излишък на Италия със САЩ възлиза на над 34 милиарда евро и е най-големият, който страната реализира с който и да е свой търговски партньор.

Сред основните италиански стоки за американския пазар са индустриални машини, автомобилна продукция, авиационна и космическа техника, фармацевтични продукти, мебели, модни изделия, бижута, както и емблематични хранителни продукти като паста, сирена и зехтин.

От своя страна Италия внася от САЩ предимно петрол, природен газ и фармацевтична продукция.

"Не, благодаря!": Тръмп с трета нападка срещу Джорджа Мелони за два дни

Показателно за създалото се напрежение е и решението на италианското външно министерство да отмени планиран бизнес форум в Маями, на който трябваше да бъдат обсъдени перспективите пред икономическото сътрудничество между двете страни.

Засега няма индикации за реално прекъсване на стратегическото партньорство между Рим и Вашингтон. Случаят обаче показва колко бързо личните отношения между политическите лидери могат да се превърнат във фактор с потенциални дипломатически и икономически последици.