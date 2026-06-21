Новият лидер на „Хизбула“ изригна срещу Израел дни след прекратяването на огъня

Л идерът на ливанското шиитско движение "Хизбула" Наим Касем обяви днес, че на израелското присъствие в Ливан ще бъде сложен край, допълвайки, че неговото движение ще отговори на всеки акт на насилие от страна на Израел, предаде Ройтерс.

Той направи изявленията, след като представители на Израел казаха, че израелските военнослужещи са свободни да действат без ограничения, за да елиминират заплахи в Ливан, въпреки в петък влезе в сила споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хизбула".