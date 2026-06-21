Бунт в Прага: Хиляди на протест в защита на независимите медии

Х иляди чехи излязоха днес на протест в Прага срещу промени във финансирането на обществените медии, планирани от правителството, предаде Ройтерс.

Кабинетът на Андрей Бабиш планира мащабна реформа на система за финансиране на обществените медии. Тази система съществува от десетилетия. Според критици на реформата, замислена от Бабиш, тя намалява финансирането и проправя път за политическа намеса.

Протестът се състоя ден преди служители на обществените медии да стачкуват срещу промените във финансирането.

Правителството на Бабиш се е съгласило миналата седмица да премахне таксите за лиценз, които са основният източник на финансиране за обществените телевизия и радио. То твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинства и фирми, и поради тази причина вместо това ще финансира обществените медии от държавния бюджет. Критиците обаче казват, че това би било удар по тяхната независимост.

Промените, замислени от кабинета на Бабиш, ще върнат финансирането до нивата от периода 2008–2024 г., преди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство през 2025 г. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите.

Главният директор на Чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращения на около 300–500 служители от общо 2900.

Правителството често критикува както обществените, така и частните независими медии, които според управляващите партии са пристрастни, но твърди, че с планираните от него промени във финансирането не застрашава независимостта на Чешката телевизия и Чешкото радио.