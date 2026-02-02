България

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

Действията са предприети заради незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права

2 февруари 2026, 06:46
Д ни след като трите най-големи торент сайта у нас бяха свалени след мащабна международна акция се очаква службите да разкрият подробности за предприетите действия. 

В операцията са участвали Европол, ГДБОП, ДАНС, българските служби, Следствието, както и агенти от Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ.

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka, четирима са задържани

Действията на службите са предприети заради незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права - филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.

По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов.

ГДБОП с нова акция срещу пиратството

Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна, а дейностите са координирани от българската прокуратура.

Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратското съдържание в интернет.

торент сайтове акция служби подробности
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Последни новини

Любопитно Преди 48 минути

За място, което се нарича Долината на смъртта, тази изгарящо гореща част от Калифорния е изненадващо богата на живот

Свят Преди 8 часа

Уилсън: Много сме окуражени от силния старт

Свят Преди 10 часа

Поддръжниците на Павел изпълниха два големи площада в центъра на Прага

България Преди 11 часа

Ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско

България Преди 11 часа

На мястото на инцидента има екипи на полицията

България Преди 11 часа

Пътните условия се влошават бързо, особено в планинските и полупланинските райони

<p>Русия окървави Украйна днес, много цивилни жертви</p>

Русия атакува украински автобус, много жертви

Свят Преди 12 часа

Мишена на атаката е бил автобус с миньори, които се връщали от смяна

България Преди 13 часа

Към момента не е извършена евакуация

България Преди 14 часа

Служителите на реда издирват извършителите

Свят Преди 14 часа

Мъск: Кажете ни дали имате нужда от други мерки!

Свят Преди 15 часа

Това е седма титла на сингъл за национала на България от турнири на ITF

Свят Преди 15 часа

Сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката

Свят Преди 16 часа

Мелони: Това са насилствени атаки, насочени срещу държавата и тези, които я представляват

България Преди 16 часа

Според разследването възрастен мъж е пребил до смърт жена си

Свят Преди 17 часа

Amazon MGM Studios обявиха, че са платили 40 милиона долара на продуцентската компания на Мелания Тръмп, за да лицензират филма

<p>Карлос&nbsp;Алкарас с Кариерен шлем, Джокович ще почака за титла №25</p>

Карлос Алкарас стана шампион на Откритото първенство на Австралия по тенис

Свят Преди 17 часа

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович

