Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

Д ни след като трите най-големи торент сайта у нас бяха свалени след мащабна международна акция се очаква службите да разкрият подробности за предприетите действия.

В операцията са участвали Европол, ГДБОП, ДАНС, българските служби, Следствието, както и агенти от Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ.

САЩ и България конфискуваха домейните на ArenaBG, Zamunda и Zelka, четирима са задържани

Действията на службите са предприети заради незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права - филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.

По случая има четирима задържани, потвърди вътрешният министър в оставка Даниел Митов.

ГДБОП с нова акция срещу пиратството

Извършени са претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна, а дейностите са координирани от българската прокуратура.

Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратското съдържание в интернет.