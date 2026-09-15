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Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Люк и съпругата му Дженифър заминали по спешност за болницата „Редклиф“, където лекарите му поставили шокираща диагноза - кръвта му била инфектирана и той бил развил сепсис

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 септември 2026, 12:00
мъж зъб болка зъбобол офис
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

О бикновена вечер взема ужасяващ обрат, след като незначително неразположение на млад мъж го оставя в битка за живота му срещу известен „тих убиец“.Люк, на 35 години, страдал от обикновен зъбобол, когато започнал да се чувства зле и да вдига температура. Жителят на Куинсланд, Австралия нямал предишни здравословни проблеми и първоначално не му обърнал внимание.

„Не му обърнах голямо внимание. Предположих, че ме хваща някакъв вирус“, споделя 35-годишният мъж в публикация във Facebook, разпространена от Здравната служба на Куинсланд (QLD Health). 

Ужасът обаче тепърва предстоял, пише The New York Post. След няколко дни симптомите му бързо ескалирали до стягане в гърдите и непоносимо усещане за парене в главата, тогава разбрал, че има нещо „сериозно нередно“.

Люк и съпругата му Дженифър заминали по спешност за болницата „Редклиф“, където лекарите му поставили шокираща диагноза - кръвта му била инфектирана и той бил развил сепсис.

Сепсисът възниква, когато имунната система на организма реагира прекомерно на инфекция и започне да атакува собствените си тъкани и органи. Ранните му симптоми често наподобяват по-малко сериозни заболявания, което го прави изключително опасен, ако не се лекува.

При Люк нелекуваната дентална инфекция отприщила инфекциозен ендокардит - тежка инфекция, която напълно унищожила една от клапите на сърцето му. В рамките само на няколко дни той преминал от леко неразположение до спешна операция на сърце, за да спаси живота си.

„Казаха ми, че без операция няма да живея още дълго“, спомня си Люк, описвайки ужасяващото си изпитание в отделението за интензивно лечение. „Никога не съм се чувствал толкова уязвим или толкова прекършен като човешко същество“, казва той.

Въпреки че операцията била успешна, сега Люк е изправен пред цял живот, изпълнен с ежедневен прием на медикаменти, редовни кръвни изследвания и изключително внимание дори към най-обикновените порязвания и натъртвания.

Въпреки мъчителното възстановяване, той остава изключително благодарен на огромния екип от здравни работници, които са го поддържали жив. Основното му послание към останалите е да се доверяват на инстинктите си, да не пренебрегват симптомите и винаги да питат медицинските специалисти: „Възможно ли е това да е сепсис?“.

Бариери пред денталната грижа

Борбата на Люк със смъртта засегна чувствителна тема във Facebook, където стотици австралийци споделиха свои собствени ужасяващи ситуации и поискаха реформа в обществената здравна система.

Много от коментиращите посочват, че цялото това изпитание подчертава сериозна празнота в австралийското здравеопазване. „Тази история е ярък пример, че стоматологичните услуги трябва да бъдат включени в програмата Medicare“, пише един от потребителите.

Десетки други заливат коментарите, изразявайки съгласие и аргументирайки се, че изключително високите разходи за зъболекар крият риск обикновените хора да отлагат жизненоважно лечение. „Той може би нямаше да отлага посещението си при зъболекар, ако не беше толкова скъпо. Това трябва да се покрива от Medicare“, пише друг потребител.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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