Свят

Запознайте се с най-влиятелната жена в Швеция

54-годишната лидерка отказва да работи както с крайнодесните „Шведски демократи“, така и с Лявата партия

15 септември 2026, 11:32
Елизабет Танд Рингквист
Елизабет Танд Рингквист   
Източник: БГНЕС
  • Елизабет Танд Рингквист, лидер на малката Партия на центъра, може да се окаже решаващият фактор за съставянето на следващото правителство на Швеция заради очакваните около 25 депутатски места.
  • Тя отказва да работи както с крайнодесните „Шведски демократи“, така и с Лявата партия, което усложнява избора между блоковете на Улф Кристерсон и Магдалена Андершон.
  • 54-годишната Танд Рингквист е сравнително нова в политиката и ще трябва да намери компромис между осем партии и множество червени линии, иначе Швеция рискува да остане без правителство.

Новият лидер на малка центристка партия вероятно ще реши кой ще управлява Швеция, докато оспорваните до последно избори вървят към финала си, пише POLITICO.

Оспорваната до последно предизборна битка в Швеция ще се реши от това кой от кандидатите за премиер ще успее да състави коалиция с подкрепата на мнозинството в новия парламент, който се очаква да бъде почти поравно разделен между левицата и десницата.

Това превръща Елизабет Танд Рингквист може би в най-влиятелната жена в страната - поне засега.

Тя е лидер на малката либерална Партия на центъра, която според прогнозите ще спечели 25 места в 349-местния шведски парламент.

Тези двайсетина гласа в Риксдага ще бъдат безценни и за двамата претенденти за премиерския пост.

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Действащият дясноцентристки премиер Улф Кристерсон отчаяно се опитва да запази поста си и няма да се откаже, докато не изчерпи всички възможности. Сега широко се очаква той да се опита да привлече Танд Рингквист към своя блок, вероятно предлагайки ѝ отстъпки, съобразени с нейната про-бизнес програма, и да я убеждава, че всъщност не иска да работи със социалистите и крайната левица.

Досега тя беше на страната на опозицията, блок от четири партии, оглавяван от лидерката на левоцентристките социалдемократи Магдалена Андершон. Най-вероятната първа стъпка остава Партията на центъра да се опита да постигне споразумение с лявата коалиция на Андершон.

Но, както всичко останало в процеса на изграждане на коалиция в Швеция, и това е сложно, но има предистория.

Когато я питат с кои партии би могла да се обедини, Танд Рингквист обикновено изтъква един основен принцип: тя няма да позволи на политиците от крайните части на левицата или крайната десница да принуждават основните партии да играят по тяхната свирка.

„Готови сме да съставим правителство с други партии“, заяви тя, докато гласовете се брояха в изборната нощ. Но предупреди: „Крайните политически сили не бива да доминират в едно правителство.“

На практика тя отказва да работи с крайнодесните и антиимиграционни Шведски демократи, от чиято подкрепа Кристерсон се нуждае, за да има някакъв шанс да спечели.

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Но също така е изключила възможността да работи с бившите комунисти от Лявата партия, от чиято подкрепа Андершон също се нуждае, за да постигне мнозинство. Лявата партия, която ще бъде укрепена от по-големия брой спечелени места, заяви, че цената на подкрепата ѝ е нейни представители да получат министерски постове в правителството, това е прекалено голяма отстъпка за Танд Рингквист.

За разлика от Кристерсон, който оглавява своята Умерена партия от 2017 г., или Андершон, която беше премиер и загуби властта през 2022 г., Танд Рингквист не е политически ветеран с дългогодишен опит в договарянето на сделки в парламента.

54-годишната бивша лобистка е избрана за първи път през 2022 г., а лидер на партията си е едва от ноември миналата година.

Засега тя пази мълчание. Гласовете все още се броят, а окончателното разпределение на местата няма да бъде известно преди сряда. Парламентът няма да се събере, за да гласува кой може да бъде премиер, преди 29 септември най-рано.

В крайна сметка обаче тя ще трябва да избере. Сред осемте партии има множество взаимно пресичащи се червени линии, а лидерите в крайна сметка обикновено намират начин да постигнат компромис. Ако не успеят, Швеция може изобщо да остане без правителство.

Източник: POLITICO    
Швеция Парламентарни избори Елизабет Танд Рингквист Коалиционно правителство Политическа криза Партия на центъра Улф Кристерсон Магдалена Андершон Шведски демократи Лява партия
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