Запознайте се с най-влиятелната жена в Швеция

- Елизабет Танд Рингквист, лидер на малката Партия на центъра, може да се окаже решаващият фактор за съставянето на следващото правителство на Швеция заради очакваните около 25 депутатски места.
- Тя отказва да работи както с крайнодесните „Шведски демократи“, така и с Лявата партия, което усложнява избора между блоковете на Улф Кристерсон и Магдалена Андершон.
- 54-годишната Танд Рингквист е сравнително нова в политиката и ще трябва да намери компромис между осем партии и множество червени линии, иначе Швеция рискува да остане без правителство.
Sweden’s nail-biting election battle will come down to which prime minister candidate can cobble together a coalition.— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 15, 2026
And that makes Elisabeth Thand Ringqvist perhaps the most powerful woman in the country.https://t.co/dJDJUZnhCc
Новият лидер на малка центристка партия вероятно ще реши кой ще управлява Швеция, докато оспорваните до последно избори вървят към финала си, пише POLITICO.
Оспорваната до последно предизборна битка в Швеция ще се реши от това кой от кандидатите за премиер ще успее да състави коалиция с подкрепата на мнозинството в новия парламент, който се очаква да бъде почти поравно разделен между левицата и десницата.
Това превръща Елизабет Танд Рингквист може би в най-влиятелната жена в страната - поне засега.
Тя е лидер на малката либерална Партия на центъра, която според прогнозите ще спечели 25 места в 349-местния шведски парламент.
Тези двайсетина гласа в Риксдага ще бъдат безценни и за двамата претенденти за премиерския пост.
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Действащият дясноцентристки премиер Улф Кристерсон отчаяно се опитва да запази поста си и няма да се откаже, докато не изчерпи всички възможности. Сега широко се очаква той да се опита да привлече Танд Рингквист към своя блок, вероятно предлагайки ѝ отстъпки, съобразени с нейната про-бизнес програма, и да я убеждава, че всъщност не иска да работи със социалистите и крайната левица.
Досега тя беше на страната на опозицията, блок от четири партии, оглавяван от лидерката на левоцентристките социалдемократи Магдалена Андершон. Най-вероятната първа стъпка остава Партията на центъра да се опита да постигне споразумение с лявата коалиция на Андершон.
Но, както всичко останало в процеса на изграждане на коалиция в Швеция, и това е сложно, но има предистория.
Когато я питат с кои партии би могла да се обедини, Танд Рингквист обикновено изтъква един основен принцип: тя няма да позволи на политиците от крайните части на левицата или крайната десница да принуждават основните партии да играят по тяхната свирка.
„Готови сме да съставим правителство с други партии“, заяви тя, докато гласовете се брояха в изборната нощ. Но предупреди: „Крайните политически сили не бива да доминират в едно правителство.“
На практика тя отказва да работи с крайнодесните и антиимиграционни Шведски демократи, от чиято подкрепа Кристерсон се нуждае, за да има някакъв шанс да спечели.
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Но също така е изключила възможността да работи с бившите комунисти от Лявата партия, от чиято подкрепа Андершон също се нуждае, за да постигне мнозинство. Лявата партия, която ще бъде укрепена от по-големия брой спечелени места, заяви, че цената на подкрепата ѝ е нейни представители да получат министерски постове в правителството, това е прекалено голяма отстъпка за Танд Рингквист.
За разлика от Кристерсон, който оглавява своята Умерена партия от 2017 г., или Андершон, която беше премиер и загуби властта през 2022 г., Танд Рингквист не е политически ветеран с дългогодишен опит в договарянето на сделки в парламента.
54-годишната бивша лобистка е избрана за първи път през 2022 г., а лидер на партията си е едва от ноември миналата година.
Засега тя пази мълчание. Гласовете все още се броят, а окончателното разпределение на местата няма да бъде известно преди сряда. Парламентът няма да се събере, за да гласува кой може да бъде премиер, преди 29 септември най-рано.
В крайна сметка обаче тя ще трябва да избере. Сред осемте партии има множество взаимно пресичащи се червени линии, а лидерите в крайна сметка обикновено намират начин да постигнат компромис. Ако не успеят, Швеция може изобщо да остане без правителство.