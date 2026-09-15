България

Пинокио и свободата на словото

В подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“ гост е журналистът с дългогодишен опит по горещи теми от горещи точки на света Надя Ганчева

15 септември 2026, 12:18
Надя Ганчева
Надя Ганчева   
Източник: „Тройка по никое време“

П инокио е наивно и добродушно дървено човече, изпълнено с позитивни чувства към всеки, с когото разговаря, учиво, възпитано и добронамерено. Пинокио е лъжец.

Пинокио не е злостен и преднамерено лъжлив. Героят на Карло Колоди просто се наслаждава на свободата да говори каквото си иска и смята, че от това няма да има никакви последствия. Без какъвто и да било жизнен опит и познания за човешката природа, Пинокио заблуждава както другите, така и самия себе си. Той е просто една дървена цепеница, получила съвсем неочаквано дарбата да говори. Това обаче не го прави истински човек.

Свободата на словото не е исконно право, което човек получава автоматично с раждането си. То се придобива заедно с израстването на човешката личност, която се обучава и възпитава в човешко общество. Човек се учи с израстването си в процеса на взаимоотношенията си с други хора как правилно да използва тази свобода, защото свободата на словото освен привилегия е и осъзната отговорност.

Колкото по-зряло е обществото, в което човек израства, толкова по-отговорно е в боравенето със свободата на словото. Тази отговорност особено много тежи на раменете на хората, които са превърнали свободата на словото и неговото безпрепятствено разпространение в своя професия и призвание. Особено ако тези рамене са нежни и крехки, в чисто физическия смисъл на думата.

В подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“ гост е журналистът с дългогодишен опит по горещи теми от горещи точки на света Надя Ганчева. В него тя споделя, на базата на натрупания си опит в почти всички журналистически жанрове, своите размисли относно отговорността, професионалните капани, заблудите, надеждите и отрезвяването, но и удовлетворението, което и носи тежката привилегия да превърне свободата на словото в свой професионален път и житейска съдба.

Призванието на журналиста е да информира обществото за случващото се, но и не само това; той трябва да осмисли чутото и видяното така, че да го разкаже максимално достоверно, за да не изпадне в ситуацията на Пинокио. В свят, в който сме залети с всякаква информация и дезинформация, журналистът е призван да отсее истинското от фалшивото и да представи своя разказ за събитията така, че картината да е максимално близка до действителността. Една картина, осветена прекалено ярко, може да изглежда различно оцветена и обратно – затъмнена, тя може да се различава от действителната си яркост и значимост. Именно тук се откроява ролята на журналиста. Това е човекът, на когото е дадена тежката привилегия да използва свободата на словото да информира обществото за всичко, което се случва около нас, без да го преекспонира, както и изкуствено да го „затъмни“. Неговата роля не спира дотук. Добрият журналист би трябвало да може да анализира видяното или чутото, да види случващото се в процеса на други събития и да разясни причинно-следствената връзка по възможност максимално безпристрасно.

Пълна безпристрастност, доколкото сме емоционални човешки същества, е невъзможна. Възможната безпристрасност до голяма степен зависи от личната етика, от натрупания житейски опит и не на последно място от журналистическата интуиция, която освен вродена, се култивира допълнително с много работа и натрупан професионализъм. Този професионализъм дава и правото на изявена лична позиция. Когато имаш достатъчно професионален бекграунд зад гърба си и си спечелил доверието на хората, те знаят, че няма да ти порасне носа.

Защото, за разлика от Пинокио, хората, които боравят професионално със свободата на словото, нямат необичайната особеност на дървеното човече да им пораства носа всеки път, когато казвата неистини. Няма външен белег, по който да познаем човека, който вместо да ни информира, ни заблуждава, съзнателно или не. Достоверността на осведомеността, която получаваме, пряко зависи от степента на осведоменост, която притежава самият осведомител. Той самият пък разчита на достоверността на своите източници. Веригата се затваря, като ключовия фактор да се предаде картината достоверно, е съвестта и опита на самия журналист. А ключовият фактор, за да възприемем предадената ни информация като достоверна картина, образ, слово,звук, е степента на доверие, което имаме към посредника, медиатора, анализатора - журналист. Доверие, което се гради трудно, особено днес, в съвременната информационната джунгла, в която всеки може да разпространява каквото съдържание си поиска и както намери за добре, без непременно да държи на неговата достоверност. И за да избегнем информационните манипулации, отново трябва да погледнем като хора, а не като дървени кукли на всичко, което ни се поднася в информационното меню. Изграденият с израстването ни разумен скептицизъм спрямо информационния потоп е здравословният филтър, който ни помага да отсеем относителната истина (доколкото и тя все пак е субективна) от откровената, злонамерена или не, лъжа. Това отличава мислещия и емоционално зрял човек от дървеното човече, което искрено вярва, че парите растат по дърветата, защото така са му казали и защото много му се иска това да е така ...

Пинокио става човек тогава, когато успява да отсее истината от лъжата, но най-вече когато започва да изпитва емпатия към другите човешки същества. А това значи отговорност. Което е и основната характеристика на свободното слово, както и на хората, които си служат добронамерено с него, дори и да не вярват вече, че могат да променят света. Хора като Надя Ганчева.

Източник: „Тройка по никое време“/Кирил Петров    
Пинокио свобода на словото журналистика отговорност дезинформация истина и лъжа Надя Ганчева професионална етика доверие емпатия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
12 породи котки, които обичат разходките навън

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 4 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 4 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Скандал на турнето на Ед Шийрън: Изхвърлиха Макълмор заради реч в подкрепа на Палестина

Любопитно Преди 37 минути

След сблъсък с еврейски организации и натиск от собственици на стадиони, хип-хоп звездата бе премахнат от концертите, но отказа да се извини

<p>Хаос с влаковете в Нидерландия: Подозират саботаж на поне 20 места</p>

Предмети върху релсите блокираха влакове в Нидерландия, подозират саботаж

Свят Преди 46 минути

Инцидентът се случва в деня, в който в парламента в Хага ще бъде представен проектобюджетът на страната за 2027 г

ВСС върна Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

ВСС върна Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

България Преди 1 час

Решението е взето единодушно, след като от Европейската прокуратура са постъпили документите по дисциплинарното производство срещу нея

,

Аномалия в Атлантика: Океанът счупи 60-годишен рекорд за най-дълъг период без урагани

Любопитно Преди 1 час

Учените са изумени от необичайното затишие, но предупреждават, че феноменът „Ел Ниньо“ може бързо да преобърне климатичната картина

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

България Преди 1 час

Средствата се предоставят на две части - в началото на учебната година и в началото на втория срок

Бюджетът за 2027 г. влиза в ход: Гълъб Донев с важна заявка за дефицита

Бюджетът за 2027 г. влиза в ход: Гълъб Донев с важна заявка за дефицита

България Преди 1 час

Правителството работи за сваляне на дефицита от 3,8% в рамките на критериите от Маастрихт, заяви финансовият министър

Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Любопитно Преди 1 час

Историческа правна вратичка освобождава свидетелите на аномални явления от наказателна отговорност, а Доналд Тръмп настоява за пълна прозрачност

Илюстративно изображение

„Никой няма да ме убие“: Зловещият край на мафиотския бос Кармайн „Лило“ Галанте

Свят Преди 1 час

Галанте се издига в семейство Бонано, превръща хероина в основа на мафиотската си империя и е застрелян в ресторант в Бруклин

<p>Край на TikTok и Instagram за деца? ЕС готви нови правила</p>

ЕС готви нови правила за децата онлайн: Ограничения за TikTok, Instagram и YouTube

Свят Преди 1 час

Европейската комисия ще предложи общи правила за достъп на непълнолетни до социалните мрежи, видеоплатформите, игрите и AI чатботовете

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите проверяват и като „таен клиент“, а глобата може да стигне 20 000 евро

Осама бин Ладен през 2001 г.

Защо Осама бин Ладен звънял на майка си ден преди атаките от 11 септември

Свят Преди 1 час

В семейството на Мохамед бин Ладен и съпругата му Алия Ганем, сирийка, се ражда син - Осама („млад лъв“ на арабски) в Рияд на 10 март 1957 г. Той е седемнадесетото от 52-те деца на бин Ладен-баща, който през годините има общо 11 различни съпруги

Светослав Бенчев: Горивата ще поскъпват плавно, без ценови шок

Светослав Бенчев: Горивата ще поскъпват плавно, без ценови шок

Парите ни Преди 2 часа

Дизелът остава под най-силен натиск заради недостига на световния пазар

Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

Любопитно Преди 2 часа

ИИ може да унищожи човечеството: Реален риск или истерия?

ИИ може да унищожи човечеството: Реален риск или истерия?

Любопитно Преди 2 часа

Изследователи и разработчици в областта на ИИ предупреждават за огромните рискове

Патриарх Даниил към учениците: Образованието е повече от знания

Патриарх Даниил към учениците: Образованието е повече от знания

България Преди 2 часа

Негово Светейшество призова децата да избират доброто и възрастните да възпитават у тях любов, доброта и нравствени ценности

Унгария

Безгранично: Как се кандидатства в унгарски университет и колко струва обучението

БезГранично Преди 2 часа

ELTE, университетите в Сегед, Дебрецен, Будапеща и Печ сред водещите избори за обучение

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Актьори от Народния театър се върнаха в детството

Edna.bg

8 фрази, които могат да провалят първата среща

Edna.bg

Стилиян Петров с култов разказ за ЦСКА и две торби с пари (видео)

Gong.bg

Левски обяви програмата до мача със Залцбург

Gong.bg

Почти всеки втори търговец на цветя - в нарушение, показаха проверки на НАП

Nova.bg

Разбиха прозорци в банков клон в София и проникнаха в два банкомата (СНИМКИ)

Nova.bg