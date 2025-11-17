България

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

За да се гарантира доброто третиране на животните, безопасността на хората и хигиената на градската среда, собствениците следва да спазват няколко ключови правила

17 ноември 2025, 11:27
Източник: iStock/GettyImages

О тглеждането на куче в България носи радост и компания, но също така носи задължения, определени от закона и местните наредби. За да се гарантира доброто третиране на животните, безопасността на хората и хигиената на градската среда, собствениците следва да спазват няколко ключови правила.

Законова идентификация и регистрация

Кучетата, навършили шест седмици, трябва да бъдат представени на ветеринарен лекар, който да им издаде ветеринарномедицински паспорт. В него се вписват ваксинации, обезпаразитяване и идентификационен код. Наред с това ветеринарят поставя микрочип (транспондер), който регистрира животното в национални бази данни. За кучета до четири месеца чипирането е задължително, а за възрастни животни, донякъде неидентифицирани, законът често изисква да се постави чип в рамките на определен срок.

След поставянето на чип и регистрацията при ветеринарен лекар, собственикът следва да декларира идентификационния код и пред данъчните органи. Неспазването на този режим може да доведе до глоба – в някои общини размерът варира между 20 лв и 200 лв, ако регистрацията не стане навреме.

Здравословни грижи и профилактика

Собственикът носи отговорност да осигури редовни ветеринарни прегледи, профилактични ваксинации и обезпаразитяване, както и лечение при необходимост. При ваксиниране срещу бяс се спазват националните и европейските правила, особено ако кучето пътува в рамките на ЕС.

Източник: iStock/GettyImages

Поведение на обществени места и хигиена

На обществени места кучетата трябва да се водят на повод, обикновено не по-дълъг от 1,5 метра, а по-едрите животни (над 10 кг) често задължително трябва да бъдат с намордник. Има изключения, например за кучета водачи на незрящи хора.

Собствениците са задължени да почистват отпадъците, оставени от своите домашни любимци. Наредбите на общините уреждат санкции за непочистване – глобата зависи от местните правила.

Живот в апартамент – етажна собственост

Когато кучето се отглежда в жилище, собственикът трябва да осигури условия, съобразени с естествените нужди на животното: достатъчно пространство, вентилация, хигиена и свободно движение.

Забранено е кучетата да се държат на открити тераси и балкони, в общите части на сградите или в мазета. Освен това, грижата за домашния любимец не трябва да причинява неудобства или нарушаване на спокойствието на съседите.

Агресивност и отговорност

При проявена агресия към хора или други животни, се задействат мобилни групи, които извършват проверка. Ако кучето се окаже опасно, може да бъде иззето и настанено в приют, след оценка от ветеринарна комисия. Възможно е издаване на предписание и по-нататъшни мерки.

Източник: iStock/Guliver Images

Агресивно куче е:

  • куче, отглеждано или дресирано с цел повишаване на агресивността, респективно кучета, при които се предполага завишено в противоестествена степен желание за нападение, готовност за борба и злоба;
  • куче, доказало се като хапещо;
  • куче, склонно към преследване и убиване на дивеч и селскостопански животни (това не се отнася за ловни кучета, които преследват дивеч по време на официален ловен излет);
  • куче, нееднократно нападало хора по агресивен и заплашителен начин;
  • куче, хапало нееднократно без провокация и необходимост от защита при нападение;
  • куче, хапало други кучета, въпреки недвусмислени жестове на подчинение (типични за вида);

Кучето „НЕ Е агресивно“, ако е хапало при самозащита или защита на стопанина (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента)

Нарушения и санкции

Контролът върху спазването на законите и общинските наредби се осъществява от местните власти – кметове, упълномощени служители или мобилни групи. При установяване на нарушения могат да се издадат констативни протоколи, да се дадат предписания и да се наложат глоби.

Източник: iStock/GettyImages

Част от средствата, събрани от глобите, се използват целево – за изграждане на площадки за разходка на кучета, поставяне на кошчета за отпадъци, кампании за кастрация и обезпаразитяване.

  • Липса на чип / регистрация – Фиш до 50 лв; при повторно нарушение, административен акт и глоба до 200 лв
  • Неправилно водене на куче (повод / намордник) – Глоба с фиш до 50 лв, при повторно нарушение до 400 лв (в зависимост от наредбата). 
  • Нежелано размножаване (липса на кастрация) – Глоба 100–250 лв, а при повторно нарушение – 300–500 лв. 
  • Нарушения, които нарушават спокойствието на етажната собственост – Преустановяване и глоба (според конкретната общинска наредба), например до 1500 лв в някои случаи. 
  • Неизпълнение на предписания след проверка – Контролните органи могат да издадат акт за административно нарушение. 
  • При агресивно поведение, нараняване на хора – В зависимост от тежестта, предвиждат се административни мерки, възможно отнемане на кучето.

Допълнително, в някои общини се правят специфични наредби:

  • В община Девин глоба за непочистване след кучето е между 50 и 100 лв. 
  • В община Калояново глоба за неспазване на правилата за отглеждане може да бъде до 150 лв, а при повторение – до 300–400 лв. 

Статистика за глоби на собственици на кучета в България

Само за март 2025 г. Столичният инспекторат е съставил 46 акта на собственици, разхождащи кучета без повод. При нови проверки през юни 2025 г. се е следило и за регистрация (паспорт, чип) и почистване.

Данните са локални – главно за Столична община, и не рефлектират задължително ситуацията за цяла България. Няма публично достъпни национални статистики за цялостния брой глобени собственици на кучета или за тенденцията през последните години.

Контролът изглежда да се засилва в столицата: според медийни публикации в София има ежедневни проверки. Най-честите нарушения, според проверките, са разхождане без повод и непочистване след кучето.

