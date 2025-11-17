Свят

Звезда от "Анатомията на Грей" разкри, че е диагностициран с рак

Дългогодишната звезда от „Анатомията на Грей“ разкри новината точно в момента, в който и героят му в сериала се сблъсква с подобен здравословен проблем

17 ноември 2025
Д жеймс Пикънс младши е диагностициран с рак на простатата, предаде Page Six

„Това не е новина, която някой иска да чуе, но честно казано – ракът на простатата е нещо, което минава през семейството ми“, сподели 73-годишният актьор пред Black Health Matters.

„Баща ми го имаше. Той имаше много братя и няколко от тях също бяха диагностицирани. Щях да се изненадам, ако аз не го бях получил.“

Той продължи: „Имам 90-годишен първи братовчед, който все още е жив, и той го имаше. Синът му го има, няколко от братята му също. Доколкото знам, никой не е починал от него.“

Пикънс играе д-р Ричард Уебър във всичките 22 сезона на сериала на ABC. В края на есенния финал на епизода в четвъртък Ричард казва на д-р Миранда Бейли (изиграна от Чандра Уилсън), че е диагностициран с неуточнен вид рак.

Актьорът е диагностициран по-рано през тази година.

„Започнах да си правя годишен преглед преди 34 години, а тестовете за PSA – от 41-годишна възраст. Сега съм на 73“, разказа той пред изданието.

„Урологът ми каза: „Тъй като беше толкова последователен в тази част от здравето си, това се оказа в твоя полза. Успяхме да го хванем толкова рано именно защото се тестваше.“

През януари Пикънс открива, че има тумор на простатата. Той обаче още не се беше разпространил, затова актьорът избира да се подложи на простатектомия – операция, при която простатната жлеза на мъжа се отстранява хирургично.

„Хванахме го наистина рано и затова решиха, че това е най-добрият път“, каза той.

„Аз имам рядък вариант, който не се вижда често. Искаха да бъдат особено предпазливи и да го наблюдават. Беше достатъчно рядък, че да се уверят, че всичко е проверено и подредено, но не бяха виждали случай, открит толкова рано колкото моя.“

Източник: Page Six    
