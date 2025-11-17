Свят

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

В разговор с репортери президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че Китай извършва „многостранна атака“ срещу Япония

17 ноември 2025, 11:35
Япония се бори да успокои Китай заради Тайван
Източник: IStock

Я понските власти се опитват да деескалират спора с Китай около Тайван, на чийто фон Пекин призова гражданите си да не посещават източноазиатския съсед, предаде Ройтерс.

Спорът избухна, след като японският премиер Санае Такаичи заяви пред депутати по-рано през месеца, че китайско нападение срещу Тайван, заплашващо оцеляването на Япония, би довело до военна реакция – сценарий, който предишните японски правителства се стараеха да не засягат публично, за да не провокират Пекин, който има претенции върху самоуправляващия се остров.

Масаки Канай, генералният директор на бюрото за Азия и Океания на японското външно министерство, ще се срещне с китайски представители в Пекин тази седмица, съобщиха японските медии. Очаква се Канай да обясни, че коментарът на Такаичи не сигнализира за промяна в политиката за сигурност на Япония и да призове Китай да се въздържа от действия, които допълнително увреждат връзките.

Тайван се намира на малко над 110 км от най-западните острови на Япония и близо до жизненоважни морски пътища, на които Токио разчита за доставки на петрол и газ. Япония е и домакин на най-голямата концентрация на американска военна мощ извън САЩ.

„Различни канали за комуникация са отворени“, каза главният секретар на кабинета на Япония на редовен брифинг за пресата, когато беше попитан за съобщеното посещение на Канай в Китай.

Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Предупреждението за пътуване на Китай, добави той, „е несъвместимо с широката насока за насърчаване на стратегически, взаимноизгодни отношения - отправихме твърдо искане към китайската страна да предприеме съответните стъпки“. Такаичи може да получи възможност да говори директно с китайския премиер Ли Цян по-късно тази седмица, като се очаква и двамата да присъстват на срещата на високо равнище на Г-20 в Южна Африка от петък.

В разговор с репортери президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че Китай извършва „многостранна атака“ срещу Япония.

„Призовавам международната общност да продължи да обръща голямо внимание и също така настоявам Китай да прояви сдържаност и да демонстрира поведение, подобаващо на голяма сила, вместо да се превръща в проблем за регионалния мир и стабилност“, заяви той.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Япония Китай Тайван Дипломация Геополитика Сигурност Военно напрежение Международни отношения Спор Япония-Китай Санае Такаичи
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 19 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 21 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 16 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 17 часа

