Земетресение над 6-та степен в Гърция, усетено и у нас

З еметресението с магнитуд 6.2 по Рихтер, което разтърси Гърция в 12.16 ч. днес, е изплашило и много хора в България. Това съобщиха сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) на БАН.

Силното земетресение в Гърция е

усетено по високите етажи на областите Бургас, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, дори и в София,

която се намира на 387 километра от епицентъра на труса.

Епицентърът на земетресението е бил на 22 км северозападно от град Лариса - град на около 150 км южно от Солун..

Спасителни екипи в Гърция извадиха от частично разрушена къща възрастен мъж от градчето Еласона, в областта Тесалия, в ударената от силно земетресение днес Централна Гърция, съобщи гръцката телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Съпругата на човека успяла да излезе от къщата и да повика помощ.

Сеизмологът Василис Караатанасис съобщи, че трусът е усетен в цялата страна, от Кефалоня до Атина, а също и на териториите на Република Северна Македония, Косово и Черна гора.

Населението на Лариса е призовано да не се връща в домовете си поради силните вторични трусове, с магнитуд между 5,6 и 4,9 по Рихтер. Трусът е усетен също в столиците на Република Северна Македония, Косово и Черна гора.

Съобщава се за последвали вторични трусове. Очаква се сеизмичната активност в Гърция да продължи, прогнозират сеизмолозите от НИГГГ на БАН.

Телевизионни кадри от Лариса показват как хората се събират на главния площад като се страхуват от продължаващата сеизмична активност в района, пише електронното издание на гръцкия вестник Kathimerini, предава "Фокус".

An earthquake of magnitude 5.9 struck 118 km southwestern of Thessaloníki in Greece on Wednesday, the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said https://t.co/NszVyjhMw1 pic.twitter.com/AvE7lj95CR via @IlkhaAgency #Greece