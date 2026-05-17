"Евровизия" идва в София! DARA донесе първа победа за България

Часове преди началото на финала Дара и сценичният екип на Bangaranga получиха наградата "Марсел Безансон" в категорията за най-добро артистично изпълнение

17 май 2026, 07:04
Исторически триумф: DARA донесе победата на България на „Евровизия" 2026!

Б ългария спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“, което бе излъчено по Българската национална телевизия.  

Страната ни беше представена от Дара (Dara), която се появи под номер 12 – в средата на шоуто – с песента Bangaranga. 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки. 

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина. 

Вотът на журито от страните участнички също определи страната ни за победител с най-много точки - 204, със сериозна преднина пред страните на второ място - Австралия и Дания с по 165 точки. С максимален брой - 12 точки за страната ни гласуваха журитата на Малта, Австралия, Дания и Литва. България даде своите 12 точки за Малта. 

„О, Боже мой“, не скри емоциите си Дара на сцената при получаването на кристалната статуетка. „Догодина Евровизия идва в София и трябва да се подготвим! Благодаря на всички, които ме подкрепиха! Това е голяма победа не само за мен, но и за България”.

Дара посвети наградата на феновете си и по повод навършването на 10 години, откакто е на голямата сцена. 

Юбилейното 70-о издание на песенния конкурс „Евровизия“ 2026 събра около 10 хиляди зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани по света, съобщиха водещите на церемонията, като бе посочено, че в историята на конкурса са прозвучали 1789 песни. 

На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представители на 25 държави. Финалистите се представиха в следния ред: Дания, Германия, Израел, Белгия, Албания, Гърция, Украйна, Австралия, Сърбия, Малта, Чехия, България, Хърватия, Великобритания, Франция, Молдова, Финландия, Полша, Литва, Швеция, Кипър, Италия, Норвегия, Румъния и Австрия.

„Чувствам се прекрасно. Не мога да разбера какво се случва. Моята работа е да съм на сцената и да изпълнявам песента, да отворя сърцето си, да излъча светлина и любов. Другото са точки. Всички имат големи очаквания, но всичко, което направихме, ме прави щастлива. Надявам се да се отворите и да намерите Бангаранга в себе си“, каза веднага след изпълнението си Дара от т. нар. "грийн бокс". „Не мога да повярвам какво се случва. Благодаря на оценката на журито от тези държави. Всички изпълнители в тази зала направиха страхотно шоу“, добави тя. 

Жури от утвърдени професионалисти от различни възрасти оценяваше изпълненията на втория полуфинал и на финала. Председател на авторитетното жури беше композиторът Стефан Димитров, а членове - Красимир Гюлмезов, Крисия Тодорова (Крисия), Йоанна Драгнева, Мария Мутафчиева (Мери Бойс Бенд), Костадин Филипов. Най-младият член на националното жури на страната ни на юбилейното издание на песенния конкурс стана Валерия Войкова (VAL). Според регламента на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) те гласуваха за всички участващи държави, без България, на втория полуфинал и на финала тази вечер.

Сред специалните гост звезди на финала на юбилейното 70-то издание на „Евровизия“ беше и друг талантлив български музикант - Кристиян Костов. Точно преди 10 години той представи България с песента Beautiful Mess, с която печели почетното второ място за страната ни.

Минути след финала Дара бе поздравена от голямата българска звезда - Лили Иванова. „Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova!“, написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук (Facebook).

Часове преди началото на финала Дара и сценичният екип на Bangaranga получиха наградата „Марсел Безансон“ в категорията за най-добро артистично изпълнение, определена от коментаторите на участващите държави. Отличията, носещи името на създателя на конкурса Марсел Безансон, се връчват ежегодно в три категории – награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Тази година медийният приз беше присъден на Австралия, представена от Delta Goodrem с песента Eclipse, а отличието за композиция получи Søren Torpegaard Lund за Før Vi Går Hjem.

Dara, с рождено име Дарина Йотова, е родена през 1998 г. във Варна и завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“. Става популярна през 2015 г. с участието си в музикално шоу, където достига до финала. Тя е “ участник и в „Като две капки вода“. Зад гърба си има два албума - „Родена такава“ от 2022 г и ADHDARA, който е от тази година. 

Източник: БТА    
