Любопитно

Стафидите не са само за кифлички: Как те поддържат сърцето и кръвоносните съдове

Не бива обаче да прекалявате с тях – стафидите са с високо съдържание на калории и захар

17 май 2026, 06:45
Източник: iStock

М алко хора приемат стафидите сериозно – просто допълнение към кифла, това е всичко. Но това е жалко. Всъщност, те са най-лесният начин да подкрепим сърцето си, когато сме обзети от стрес, липса на сън и прекаляване със солта. В такива моменти тялото бързо губи калий и магнезий, а стафидите са богати и на двете, пишат авторите на канала „Health Diary“.

Тези минерали са от съществено значение: калият осигурява еластичността на кръвоносните съдове и нормалния сърдечен ритъм, докато магнезият предпазва от крампи и образуване на кръвни съсиреци. Ако сте постоянно уморени или страдате от необясними мускулни крампи, това може да е дефицит.

Освен това, всяка стафида е пълна с антиоксиданти (полифеноли и ресвератрол), витамини B и C, желязо и фибри. Разбира се, можете да ядете банан или шепа ядки, но стафидите съдържат всички тези ползи в перфектен баланс.

Не бива обаче да прекалявате с тях – стафидите са с високо съдържание на калории и захар. Лекарите казват, че стандартна шепа от 30-40 грама е повече от достатъчна, за да подхрани кръвоносните съдове, без да претоварва тялото. Това не е чудодейно лекарство, но е чудесен навик, който можете да си създадете, за да се грижите за себе си без прекалено много усилия.

Не забравяйте, че сушените плодове често се третират със серен диоксид (E220), за да се удължи срокът им на годност и да се подобри яркият им вид. Макар че е безопасен в малки дози, той може да причини алергии и стомашно-чревни проблеми. Натуралните плодове обикновено са матови и набръчкани, докато преработените са ярки и лъскави. Можете да намалите съдържанието на сяра, като ги накиснете или попарите с вряща вода, както съобщи GlagoL.

Източник: rambler.ru    
