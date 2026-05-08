DARA с втора репетиция във Виена и послание към феновете

Б ългарската представителка в “Евровизия” DARA направи втората си репетиция във Виена броени дни преди да се качи на голямата сцена във втория полуфинал на песенния конкурс и отправи специално послание своите фенове.

Ексклузивни кадри от репетицията на DARA може да видите тук.

“Втората репетиция беше изключителна - много по-добра от първата. Всички проблеми, които имахме със сцената, бяха поправени и този път се чувствахме доста по-уверени. Вече успяхме да усетим истинския дух на Евровизия и всичко, което се случва около нас.” сподели певицата пред Българската национална телевизия.

Като част от изпълнението на DARA с песента “Bangaranga” зрителите ще видят пищни, богати и запомнящи се хореография и сценография, които вплитат вековните нашенски традиции в Кукерството, както и дълбока символика за неспирната борба между доброто и злото.

“Bangaranga” бе избрана от родната публика след провеждането на национална конкурсна селекция. За кратко време след излизането си тя успя да се превърне в безспорен хит в социалните мрежи и музикалните стрийминг платформи, където фенове от целия свят са я слушали милиони пъти.

България е определяна като един от фаворитите за класиране на големия финал, заедно с държави като Австралия, Малта, Дания, Украйна, Румъния, Малта и Албания, Кипър, Норвегия и Чехия.

Страната ни ще се състезава във втория полуфинал на “Евровизия”, който ще се проведе на 14 май от 22:00 ч. и ще бъде предаван пряко по БНТ 1. Националната телевизия ще излъчи още първия полуфинал на 12 май, както и големия финал на 16 май, отново от 22:00 ч.