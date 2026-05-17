Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

В много домове мухълът се развива незабелязано. Влагата и лошата вентилация създават условия, при които гъбичките могат да останат скрити с месеци, като постепенно се разпространяват върху материали, които на пръв поглед изглеждат чисти и сухи, според Southern Living.

Уплътнения за перални машини

Уплътненията на пералните машини могат тайно да натрупват мухъл. Проблемът най-често възниква при машини с предно зареждане, където гумено уплътнение с гънки обгражда отвора на вратата.

След измиване, в тези гънки често остават вода, остатъци от перилен препарат, мъх и мръсотия. Постоянната влага вътре създава идеална среда за растежа на мухъл и бактерии.

Първите признаци обикновено са миризма на мухъл от барабана или неприятна миризма върху прясно изпрани дрехи. С течение на времето върху гумата могат да се появят черни, сиви или зеленикави петна, заедно със слузест филм или тъмни петна.

Проблемът се развива особено бързо, ако често перете на ниски температури, винаги държите вратата затворена след пране или използвате твърде много омекотител.

За да проверите уплътнението, трябва внимателно да издърпате гумата назад и да огледате вътрешните гънки, особено в долната част на отвора на вратата.

Мръсно пране

Мръсното пране наистина може да съдържа скрита плесен, особено ако е оставено влажно за дълго време или се съхранява на лошо проветриво място.

Когато дрехите останат влажни от пот или са поставени в затворена кошница или чанта, се създават условия за растеж на гъбички. Мухълът не винаги се вижда веднага — в ранните етапи може да има само микроскопични спори без видими петна.

Понякога единственият признак е характерна миризма на мухъл, която се появява преди всякакви видими промени.

Мухълът се развива най-бързо в топли и влажни условия, особено ако прането се съхранява без циркулация на въздух. С течение на времето това може да доведе до тъмни или зеленикави петна, но в ранните етапи дрехите все още може да изглеждат нормално.

Килим в мазето

Мазетата обикновено имат висока влажност, лоша вентилация и възможни течове или конденз. В такива условия влагата лесно се натрупва в килимите, особено в долните слоеве и подложката. Това създава идеална среда за развитие на мухъл.

Проблемът е, че мухълът често се развива не на повърхността, а вътре в материала или между килима и пода. Следователно килимът може да изглежда добре отвън, докато засегнатите участъци вече са налице вътре.

Най-честите признаци на скрита плесен са упорита миризма на мухъл, която не изчезва след проветряване, появата на тъмни или зеленикави петна и усещане за влага в стаята.

Ъгли за баня

Мухълът може да се натрупа в ъглите на банята и не винаги се забелязва веднага. Често се развива във фугите на плочките, под уплътнител, зад водопроводни инсталации или в зони, където се задържа влага и вентилацията е лоша.

Външно може да се прояви като тъмни петна или леко обезцветяване, но понякога се разпространява вътре в материалите и става видимо едва с течение на времето.

Причината обикновено е висока влажност, недостатъчна вентилация и постоянен конденз след душове или вани. Ако проблемът не бъде решен, мухълът може постепенно да се разпространи и да влоши състоянието на помещението, както и да причини неприятна миризма.

Ако забележите мухъл в ъглите, напръскайте мястото с оцет и го оставете за 30 минути, преди да го избършете с микрофибърна кърпа, след което го подсушете с чиста кърпа.

Книги

Мухълът по книгите се появява, когато те се съхраняват дълго време във влажна среда. Хартията е изработена от целулоза, органичен материал, който задържа добре влагата и може да се превърне в развъдник на гъбички.

Това най-често се случва в помещения с лоша вентилация, висока влажност, след течове или когато книгите се съхраняват в затворени шкафове близо до студени стени.

Проблемът е, че мухълът не винаги се вижда веднага. Той може да се развие вътре в книжния блок или между страниците, а отвън може да се появи само слаба миризма на мухъл.

С течение на времето могат да се появят петна с различни цветове — сиви, зеленикави, черни или бели — и страниците могат да започнат да се слепват или да се деформират.