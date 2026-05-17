България

"БлагоДара": Вълна от звездни поздравления след триумфа на DARA на "Евровизия"

Лили Иванова, Мария Бакалова, Васил Найденов и Димитър Маринов бяха сред първите популярни личности, поздравили певицата за победата с "Bangaranga"

17 май 2026, 07:27

"Евровизия" идва в София! DARA донесе първа победа за България
Исторически триумф: DARA донесе победата на България на „Евровизия“ 2026!

Исторически триумф: DARA донесе победата на България на „Евровизия“ 2026!
Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки
България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино
Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026
Стрелба в София заради паркомясто

Стрелба в София заради паркомясто
Намаляват заплатите на депутатите и министрите

Намаляват заплатите на депутатите и министрите
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

И сторическата победа на DARA на „Евровизия“ 2026 предизвика вълна от поздравления от популярни личности у нас. Часове след триумфа на българската певица с песента Bangaranga социалните мрежи бяха залети от послания на подкрепа и възхищение от музиканти, актьори и обществени фигури, които определиха успеха ѝ като гордост за България .Сред първите бяха Лили Иванова, Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и други.

Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката. "Дара печели Евровизия! Браво! 🎶🍀", написа той в профила си във Фейсбук (Facebook).

Сред първите популярни личности, които поздравиха DARA за историческата ѝ победа на „Евровизия“ 2026, беше и актрисата Мария Бакалова. В Instagram story тя сподели клип от изпълнението на българската певица и написа: „so so so proud ILY beautiful“/„Толкова, толкова, толкова съм горда. Обичам те, красавице.“, с което изрази възхищението и подкрепата си към триумфа на DARA на голямата сцена.

Източник: Мария Бакалова/Instagram

Писателят и носител на наградата „Букър“ за 2023 г. Георги Господинов написа: „БлагоДара“.

Сред поздравилите DARA беше и актьорът Димитър Маринов. В публикация в социалните мрежи той написа: „БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! „Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб.“ На добър час, Българко!“

Припомняме, че 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки. 

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина. 

Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“
7 снимки
f
f
f
f
DARA Евровизия 2026 Победа Bangaranga Българска гордост Поздравления Социални мрежи Музикален конкурс Васил Найденов Мария Бакалова
Последвайте ни

По темата

"Евровизия" идва в София! DARA донесе първа победа за България

"БлагоДара": Вълна от звездни поздравления след триумфа на DARA на "Евровизия"

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

carmarket.bg
<p>„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026</p>
Ексклузивно

„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026

Преди 6 часа
Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала
Ексклузивно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Преди 10 часа
Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Ексклузивно

Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Преди 8 часа
Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“
Ексклузивно

Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Любопитно Преди 1 час

Дори книгите могат да развият мухъл, който не е видим веднага

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Любопитно Преди 1 час

Завръщането към древните ритуали за сън и светлина е ключът към здравето и активния живот през 2026 г., смятат експерти

,

Роботът Робърт превзе „Витошка” с танца на „Бангаранга”

Любопитно Преди 9 часа

Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” дойде и от света на технологиите

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Свят Преди 9 часа

Шофьорът е излязъл от разбилата се кола и е побягнал, като по пътя си е намушкал минувач, който се опитал да го спре

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Свят Преди 9 часа

Това ще бъде първото официално държавно посещение на папа във Франция след визитата на Бенедикт XVI през септември 2008 г.

Самолет е излязъл от пистата на летището в хърватския град Сплит, няма пострадали

Самолет е излязъл от пистата на летището в хърватския град Сплит, няма пострадали

Свят Преди 10 часа

Пътниците и екипажът са били безопасно евакуирани от самолета и няма пострадали сред тях

,

"Това е повече от Оскар": Удостоиха Джон Траволта с почетната награда „Златна палма“ в Кан

Любопитно Преди 10 часа

„Не мога да повярвам. Това е последното, което съм очаквал“, сподели звездата

,

Хиляди протестираха във Виена срещу участието на Израел в Евровизия

Свят Преди 10 часа

Протестиращите обвиниха организаторите на Евровизия в лицемерие за това, че са позволили на Израел да участва, след като Русия бе отстранена през 2022 г. заради инвазията в Украйна

,

Тайван: Kупуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона

Свят Преди 11 часа

Китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация

,

Лекарка предизвика смъртоносна катастрофа заради високите си токчета

Свят Преди 11 часа

Мнозина твърдят, че лекарката е загубила контрол над колата и е причинила катастрофата заради неудобните си обувки

,

Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

Любопитно Преди 12 часа

На финала в събота DARA излиза на сцената под №12 с хита си „Bangaranga“. Поради лицензионни изисквания БНТ ще излъчва шоуто само у нас, но българите в чужбина могат да гледат онлайн в YouTube и да подкрепят страната ни чрез SMS или сайта на конкурса

,

Франция помага на Украйна в борбата срещу руските балистични ракети

Свят Преди 12 часа

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

Свят Преди 13 часа

През януари 2026 г. Вашингтон използва федералните обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро като претекст за нахлуване и залавяне

о

Бумът на изкуствения интелект може да остави десетки хиляди домакинства без ток в САЩ

Свят Преди 13 часа

Компаниите инвестират стотици милиарди долари в технологии за изкуствен интелект, което предизвиква експлозивно търсене на центрове за данни с огромна консумация на електроенергия и вода

.

Путин разговаря с президента на ОАЕ за Близкия изток, Иран и Украйна

Свят Преди 13 часа

И двете страни отбелязаха значимостта на „продължаването на политико-дипломатическия процес“ за изработване на компромисни мирни споразумения

,

Поп иконата Джанет Джексън празнува 60-годишен юбилей

Любопитно Преди 14 часа

Творчеството на Джанет Джексън се простира до всички кътчета на съвременната поп култура

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 май, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 17 май, неделя

Edna.bg

Арбелоа обясни за Мбапе, изчетка Моуриньо и обяви: Ще си тръгна с чиста съвест

Gong.bg

Манчестър Юнайтед ще брани третото място срещу спасения Нотингам Форест

Gong.bg

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред световните медии: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Бангаранга”! (ВИДЕО)

Nova.bg