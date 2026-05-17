"БлагоДара": Вълна от звездни поздравления след триумфа на DARA на "Евровизия"

И сторическата победа на DARA на „Евровизия“ 2026 предизвика вълна от поздравления от популярни личности у нас. Часове след триумфа на българската певица с песента Bangaranga социалните мрежи бяха залети от послания на подкрепа и възхищение от музиканти, актьори и обществени фигури, които определиха успеха ѝ като гордост за България .Сред първите бяха Лили Иванова, Васил Найденов, Димитър Маринов, Мария Бакалова и други.

Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката. "Дара печели Евровизия! Браво! 🎶🍀", написа той в профила си във Фейсбук (Facebook).

Сред първите популярни личности, които поздравиха DARA за историческата ѝ победа на „Евровизия“ 2026, беше и актрисата Мария Бакалова. В Instagram story тя сподели клип от изпълнението на българската певица и написа: „so so so proud ILY beautiful“/„Толкова, толкова, толкова съм горда. Обичам те, красавице.“, с което изрази възхищението и подкрепата си към триумфа на DARA на голямата сцена.

Писателят и носител на наградата „Букър“ за 2023 г. Георги Господинов написа: „БлагоДара“.

Сред поздравилите DARA беше и актьорът Димитър Маринов. В публикация в социалните мрежи той написа: „БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. ДАРА! „Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб.“ На добър час, Българко!“

Припомняме, че 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки.

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина.