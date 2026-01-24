България

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия

24 януари 2026, 20:01
Регистрационните табели

Парламентарната комисия по туризъм с изнесено заседание в Пампорово

Политическите ходове на Радев: Какво следва оттук нататък?

Обрат по случая

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски (СНИМКИ)

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

Работници от Пакистан предизвикаха културен сблъсък в Полски Тръмбеш (ВИДЕО)

С лед напускането на „Дондуков 2“ президентите имат право на определени привилегии, предвидени в закона. Сред тях е пожизнено месечно възнаграждение, което в момента възлиза на малко над 4900 евро, съобщава NOVA.

Бившият държавен глава има право и на лична охрана от Националната служба за охрана (НСО) за срок от една година, като след изтичането му остава възможността за ползване на специализиран транспорт от НСО.

Бившите президенти - с лична охрана и специализиран превоз

Освен това президентите могат безвъзмездно да ползват имот с площ до 200 квадратни метра за извършване на обществена дейност, като държавата осигурява бюджет за издръжката на офиса, както и възнаграждение за един сътрудник.

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия, както и ако заеме длъжност по служебно или трудово правоотношение.

Регистрационните табели

Доналд Тръмп разкри за тайно оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
W123 на 50: Инженерната икона, която определи една епоха

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 13 часа
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 12 часа
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 11 часа
Последни новини

<p>Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис</p>

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Свят Преди 1 час

По информация от здравните власти простреляният е 51-годишен мъж и той е починал от раните си

Зеленски за срещата в ОАЕ: Преговорите бяха конструктивни

Зеленски за срещата в ОАЕ: Преговорите бяха конструктивни

Свят Преди 1 час

Зеленски заяви, че военните официални представители са определили списък с въпроси за обсъждане на евентуална бъдеща среща

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

ПП даде мандат за коалиция с ДБ за предстоящите избори

България Преди 2 часа

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Актьорът Догукан Гюнгьор отстранен от сериала "Шербет от боровинки" заради наркотици

Свят Преди 3 часа

Проби от косата и кръвта на Гюнгьор са разкрили следи от употреба на марихуана и кокаин

Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Началници на отбраната от 34 страни ще обсъждат сигурността на Западното полукълбо през февруари

Свят Преди 3 часа

Домакин на 11 февруари ще бъде председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн

Русия обяви завземането на Старица в Харковска област

Русия обяви завземането на Старица в Харковска област

Свят Преди 3 часа

Руските войски са извършили също така масиран удар през изтеклата нощ срещу украински бази за изстрелване на дронове с голям обсег и енергийни съоръжения

Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

Свят Преди 4 часа

110 души са ранени, а 458 къщи са били частично или напълно разрушени

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Извънредно положение в 16 щата на САЩ заради огромна зимна буря

Свят Преди 4 часа

Хиляди започнаха да се презапасяват с храна, вода и стоки от първа необходимост

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

Почина легендата на Ловешкия театър Стоян Георгиев

България Преди 4 часа

Актьорът е починал на 78 години в Ловеч

Иран екзекутира двама за атентат на "Ислямска държава" от 2023 г.

Иран екзекутира двама за атентат на "Ислямска държава" от 2023 г.

Свят Преди 5 часа

При взрива в автобус, пътуващ от Техеран към западната провинция Илам на границата с Ирак, е загинало малко дете, а няколко други пътници са били ранени

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Експлозия в тайна лаборатория за кокаин в Колумбия уби 7 души

Свят Преди 5 часа

Според предварителното разследване по време на производствения процес на наркотика се е взривила газова бутилка

Силни земетресения в Турция: 5.1 по Рихтер разтърси Съндъргъ

Силни земетресения в Турция: 5.1 по Рихтер разтърси Съндъргъ

Свят Преди 5 часа

Няма данни за пострадали хора и щети, но земетресенията са предизвикали силна паника сред населението

Турски съд осъди кмета на Есенюрт Ахмет Йозер за тероризъм

Турски съд осъди кмета на Есенюрт Ахмет Йозер за тероризъм

Свят Преди 5 часа

Прокуратурата обвини Йозер в членство в Кюрдската работническа партия (ПКК) – забранена организация, определяна като терористична от Турция и западните ѝ съюзници

Голям пожар в Старозагорско: Горяха къщи и склад за дърва (СНИМКИ)

Голям пожар в Старозагорско: Горяха къщи и склад за дърва (СНИМКИ)

България Преди 5 часа

Подправките и дресингът: Просто за вкус или скрит инструмент за здраве?

Подправките и дресингът: Просто за вкус или скрит инструмент за здраве?

Любопитно Преди 6 часа

Черният пипер, ценен от хилядолетия, не само придава вкус, но и увеличава количеството хранителни вещества, които тялото ни усвоява

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

Свят Преди 6 часа

17-годишният се опитал да вземе паднала електронна цигара от релсите

Всичко от днес

