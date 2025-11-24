След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

Б ившата кандидатка за кмет на Момин проход и носителка на титлата "Мис Плеймейт" Диана Габровска получи международно признание с номинация от престижните AVN Awards.

Наградите AVN са филмови отличия, връчвани ежегодно от американското браншово списание Adult Video News. Те отличават постиженията в световната развлекателна индустрия за възрастни и често са наричани „Оскарите на порното“.

Кандидатура за кмет

Габровска стана широко известна по време на кандидатурата си за кметица през 2019 г., когато нейни лични еротични снимки бяха публикувани в интернет пространството, без нейно знание и съгласие. Това прекрати политическите ѝ амбиции само с 50 гласа подкрепа, предаде NOVA.

Няма конкретна информация кой и с каква цел е публикувал снимките, но Габровска заяви, че са взети директно от личния й лаптоп. "Не мога да кажа дали е била кампания, или са се възползвали", коментира тя.

Случката я разочаровала от близки хора:

„Имам близки и роднини, за които вече не съществувам. Оказаха се много двулични и неискрени. Не е приятно, но това вече е минало за мен“, казва тя.

"Какво толкова по-различно се е случило, толкова шокиращо? Но хората обичат да коментират ", допълни тя за "заклеймяването". "Гледаха ме като най-мръсния долен човек."

Актрисата в ленти за възрастни добави, че трудностите са я научили да не зачита мнението на другите.

„Всичко ми се срина за секунди".

На неизвестните лица, споделили нейните снимки, Диана пожела да "бъдат щастливи, здрави, да гледат себе си", като заяви, че вярва в силата на възмездието и в Бог.

В трудния момент до нея застава съпругът ѝ:

„Дойде, прегърна ме и каза: ‘Спокойно, ще се справим.’“

Кариера индустрията за възрастни

Седем месеца след това тя отново привлече общественото внимание с провокативни снимки, но този път с доброволна фотосесия за еротично списание. Габровска спечели и конкурса „Мис плеймейт” и е авторка на автобиографична книга „Аз, грешницата“.

Днес тя участва в ленти за възрастни, като продукциите ѝ се разпространяват от водеща гръцка компания в индустрията. Именно за работата си в тях тя е номинирана за престижната награда.

„Аз съм красива жена и реших, че мога да покажа това по красив начин, а не защото някой е решил да покаже мои лични снимки“, каза тя за решението си да се снима за корицата на списание за възрастни.

Личен живот и трудности

Животът на актрисата е белязан и от други изпитания. По време на семейна почивка на остров Тасос тя изпитва ужасяващи болки и преживява животоспасяваща операция в Гърция, докато е била на почивка със семейството си. Тази история тя разказва в своята автобиографична книга "Аз, грешницата", където споделя и много лични моменти.

Съпругът й Тони е неин съветник, мотиватор и мениджър, разказва двойката в интервю с "Ничия земя". Двойката има двама сина, на 10 г. и 13 г.

"В хубаво, в лошо - всичко преживяват с нас", сподели Габровска, а съпругът й Тони добави, че им е трудно на моменти.

Габровска е загубила и двамата си родители, и има една сестра, "но само по документи", сподели тя.

"Нищо никога не е подсказвало, че ще стигна до тук, където съм сега", сподели актрисата. Със съпругът ѝ се запознали, когато той е търсил офис мениджър за бизнеса си. Държанието ѝ, манталитетът ѝ и подхождането ѝ към сериозните неща му прави силно впечатление, спомня си той.

Тони отрича да изпитва ревност от професията на жена си.

"Тя не е с друг. Тя върши работа", каза той и заяви, че мъжете, които критикуват изборите им живеят в миналото.

"Това е грозното - съдят, обиждат, нарочват, но в същото време се крият и гледат видеото... или ходят и изневеряват на жените си", допълни Габровска и призова за открита комуникация във връзката. Според нея това е главната причина за много разводи.

„Това е моето родно градче – Момин проход. И поне за мен времето е спряло там. И не е необходимо кой знае какво, за да му се даде малко живот, така че да се направи доста по-приятно място за живеене. И е много хубаво място за млади хора, за децата е прекрасно“, разказа тя за решението си да се кандидатира за кметица.

„Защо един млад енергичен човек да не даде своята енергия на повече хора?“

Тя се описа като много наивна в този момент. „Прекалено много повярвах, че хората биха подкрепили една такава идея на един млад човек. “

Габровска се занимава и с благотворителна дейност насочена към жени, станали жертви на насилие.

Наградите AVN Awards

AVN Awards са едни от най-престижните награди в индустрията за развлечение за възрастни, които се провеждат ежегодно и награждават отличия в разнообразни категории като най-добър актьор/актриса, най-добър филм, най-добра сцена и много други.

Печелившите актьори и актриси от AVN Awards обикновено получават парични награди, но точните суми не са публично обявени. По-голямата финансова печалба идва от самата им кариера, включително участия във филми, реклами, частни събития и спонсорства.

Средната заплата на успешен актьор или актриса в индустрията може да варира значително, като топ звезди печелят от стотици хиляди до милиони долари годишно, докато по-малко известни изпълнители имат значително по-ниски доходи.

AVN Awards са също така платформа, която влияе върху популярността и пазарната стойност на звездите в тази индустрия, превръщайки ги в международно признати личности и увеличавайки техните възможности за печалба и развитие.

Церемонията по награждаването се провежда в Лас Вегас и събира всички известни имена в индустрията.