След като Мая Манолова обяви личния си номер публично: Вдига ли на хората, оплакващи се от повишените цени

О бадихте ли се лично на Мая Манолова, за да сигнализирате за необосновано поскъпване на стоки и услуги? Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви личния си телефонен номер в ефира на „Здравей, България“, за да даде възможност на гражданите да споделят недоволството си от цените.
Космически надценки на храните: Мая Манолова плаши с глоби до 50 000 евро
Четвърти ден телефонът на Манолова не спира да звъни. Малко след телевизионното си участие тя показа десетки пропуснати обаждания. В публикация във Facebook заяви, че връща обажданията на хората.
Но какви са най-честите оплаквания и успяват ли потребителите да се свържат с нея? Екип на NOVA, заедно с недоволни граждани и създателите на групата „Бойкот на наглите“, състави списък с проблемите, свързани с поскъпването на стоки и услуги, и потърси Манолова.
Мая Манолова с КЗП погна топлинните счетоводители
- От зелените училища до лекарствата
Сред първите оплаквания в списъка са цените на зелените училища. Следват лекарствата за настинка и грип.
Един от потребителите разказва, че е купил един и същ продукт в рамките на една седмица, но на различни цени. Първоначално той струвал 5,10 евро, а при следващата покупка цената му вече била 5,40 евро.
В списъка попадат и медицинските услуги. Потребителят Пламен посочва като пример изследването с ядрено-магнитен резонанс.
„Говори се, че ядрено-магнитният резонанс от 300 лева е станал 300 евро“, споделя той.
Пламен обръща внимание и на разходите за поддръжка на автомобилите, включително цените в автосервизите и годишните технически прегледи.
„Годишен технически преглед, който от 60 лева е станал 60 евро. И това са всички неща, които ти ги правиш или по необходимост, или понеже е задължение от държавата“, коментира той.
Мая Манолова с КЗП погна топлинните счетоводители
- „За 7-10 евро оставаш гладен“
Към сигналите се добавят и таксите за паркиране и синя зона. Христо, който също участва в инициативата, посочва като пример и цените в ресторантите.
„Всеки ден обядвам на различно място. Миналата година се хранех за 7-10 лв. с таратор и десерт, а сега за 7-10 евро оставаш гладен“, разказва той.
След като състави списъка с оплакванията, екипът на NOVA се обади на Мая Манолова, за да провери дали тя ще отговори на позвъняването.
Дали председателят на КЗП вдигна телефона и как реагира на сигналите на гражданите, вижте във видеото горе.