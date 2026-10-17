България

Обрат във времето: Дъждът спира, температурите скачат до 20°C в следващите дни

Максималните температури за страната ще се движат между 12°C и 17°C, а в София термометрите ще показват около 12°C

Стела Христова Стела Христова

17 октомври 2026, 06:55
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В събота облачността над страната ще бъде променлива, по-често значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има все още на отделни места в югоизточните райони, но през деня валежите ще отслабват и постепенно ще спират.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури за страната ще се движат между 12°C и 17°C, а в София термометрите ще показват около 12°C.

Източник: НИМХ/БАН
  • Черноморието

Над Черноморското крайбрежие облачността ще остане по-често значителна. Слаби превалявания от дъжд се очакват главно по южното крайбрежие в часовете преди обяд.

Вятърът по морето ще бъде умерен, а на места и временно силен от север. Максималните температури на въздуха ще достигнат между 15°C и 16°C. Температурата на морската вода ще бъде 18°C -19°C, с вълнение на морето от 2 до 3 бала.

  • Планините

Над планинските масиви облачността ще бъде променлива, често значителна, но денят ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°C, а на 2000 метра ще се закова около 0°C.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 42 мин. и залязва в 18 ч. и 41 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 14 ч. и 23 мин. и залязва в 23 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

  • Неделя и понеделник

През следващите дни над страната ще преобладава облачно време, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще отслабне и ще духа от северозапад. Минималните температури ще се движат между 3°C и 8°C, а максималните дневни стойности бързо ще тръгнат нагоре и ще достигнат между 15°C и 20°C.

Редактор: Стела Христова
Източник: НИМХ/БАН    
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