Свят

Камион се вряза във футболно игрище в САЩ, има две жертви, сред тях дете

Шестгодишно момче и 35-годишен мъж загинаха, а други 11 души са откарани в болница. 34-годишната шофьорка е задържана

Василена Василева Василена Василева

18 октомври 2026, 08:28
Камион се вряза във футболно игрище в САЩ, има две жертви, сред тях дете
Източник: AP/БТА

Ш естгодишно момче и 35-годишен мъж загинаха, след като камион навлезе на футболно игрище по време на младежки мач в Уичита, щата Канзас, в събота. Други 11 души са били откарани в болница, съобщи Асошиейтед прес (AP).

Пострадалите са на възраст от 5 до 68 години, съобщи полицейският капитан Аарон Мозес. 34-годишната жена, управлявала камиона, е задържана. В превозното средство са пътували и две деца.

Засега властите не уточняват дали става дума за умишлено действие.

„Все още работим, за да установим как и защо се е случило това“, заяви Мозес.

Началникът на полицията Джо Съливан съобщи, че непосредствено след инцидента хората на мястото са започнали да помагат на пострадалите, още преди пристигането на спасителните екипи.

„Беше наистина невероятно. Но мисля, че това е показателно за общността на Уичита“, каза Съливан.

Властите увериха, че няма продължаваща заплаха за обществеността. Кметът на града Лили Уу призова хората да избягват района, докато продължава разследването.

„Мислите и молитвите ми са с всички засегнати, особено с децата и семействата“, написа тя във Facebook.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Бойчо Попов    
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