Кошмар на перона: Безнаказаност на гара "София-север"

М изерни условия, пияни хора, неприятни миризми и усещане за безнаказаност посрещат пътниците на гара „София-север“, която заради ремонта на Централна гара се превърна в неизбежна спирка за хиляди хора. Проблемите там са ежедневие, а пътниците и служителите се чувстват несигурни, показва проверка на NOVA.

Въпреки табелата на гарата, която приканва хората да се усмихнат, атмосферата е далеч от приятна. Иванка Кръстева разказва, че често среща пияни хора и изпитва страх. Други пътници се оплакват от силна миризма, идваща както от алкохол, така и от цигарен дим.

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Гарата се използва ежедневно от стотици хора, които работят или учат в София, но живеят в околните населени места. Най-голямо е струпването на пътници малко след 17 ч., когато пероните и чакалнята се изпълват с хора, а наоколо се движат и бездомни кучета.

Трите служителки в билетната каса наблюдават ежедневно случващото се, но работят при засилени мерки за лична сигурност. Те са се заключили в помещението и обслужват пътниците през малък отвор.

По думите на една от тях проблемът с хората, които пият алкохол и пушат в чакалнята, остава нерешен въпреки наличието на камери и периодичните полицейски проверки. Служителката разказва, че след подаден от тях сигнал полицаите пристигат, проверяват личните карти на нарушителите и си тръгват, без ситуацията да се промени трайно. Тя отбелязва и че гражданите рядко подават сигнали, а служителките са сред малкото, които търсят съдействие.

Проверката на NOVA установява проблеми и с хигиената. Обществената тоалетна на гарата е безплатна, но е запушена. Въпреки това вътре има сапун и гъба за миене.

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От общинското предприятие „Екоравновесие“, което отговаря за бездомните кучета, заявяват, че не би трябвало да има глутници в района, тъй като животните са кастрирани и чипирани. Според предприятието няма проблем с присъствието им.