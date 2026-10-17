Украйна: Добропиля не е паднал

У краинският Генерален щаб обяви, че Добропиля остава под контрола на Украйна и твърденията на Русия, че е превзела града, са неверни, предаде "Ройтерс".

Говорителят на украинското командване Андрий Ковальов поясни, че Украйна отхвърля твърденията на Москва, че от 1 септември руските сили са превзели над 1800 кв. км украински територии и 92 селища.

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Снощи началникът на руския Генерален щаб ген. Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин по време на посещение на последния в команден център на руските сили, че намиращия се в Донецка област, югозападно от Славянск и Краматорск град Добропиля, е превзет.

Днес руският министър на отбраната Андрей Белоусов също съобщи, че силите на Москва са превзели Добропиля и още седем селища в Източна Украйна.

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Добропиля е важен пункт по пътя на руските войски към Славянск и Краматоск – последните два големи града в Донецка област под контрола на Украйна. Поради значението на Добропиля от известно време градът е подложен на постоянни руски атаки.

Руското Министерство на отбраната добави, че през последните 24 часа руската армия е ударила складове за съхранение на дронове и транспортна инфраструктура на украинската армия.