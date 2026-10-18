Първа работа и болничен: Защо новите служители нямат право на обезщетение през първите 6 месеца

А ко сте млад човек, който за първи път подписва трудов договор, нямате право да се разболеете – поне не и с право на пълно парично обезщетение от държавата. Това е абстрактно казано, защото болестите не идват по поръчка, но според действащото законодателство, дори лекарят да ви издаде болничен за 10 дни, ще получите плащане само за първите два дни от работодателя си, и то в най-добрия случай.

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Правото на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните законови условия:

Осигуреност към деня на заболяването: Към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето трябва да е осигурено за общо заболяване и майчинство – т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване, и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение.

Към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето трябва да е осигурено за общо заболяване и майчинство – т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване, и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение. Най-малко 6 месеца осигурителен стаж: Лицето трябва да има поне 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст, както и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск поради болест.

Лицето трябва да има поне 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст, както и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск поради болест. Разрешен отпуск поради болест: Да е издаден официален болничен лист от органите на медицинската експертиза (съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от КСО и чл. 162 от КТ).

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Какво се включва в необходимия осигурителен стаж?

В осигурителния стаж, необходим за придобиване право на парично обезщетение при временна неработоспособност, се зачита: