Три ударени танкера в Близкия изток

Б ританската организация за морски търговски операции съобщи днес за поредни атаки срещу танкери в Персийския залив през последните месеци.

Първият плавателния съд е бил ударен вчера от снаряд от неустановен вид на 68 морски мили (близо 126 километра) североизточно от саудитския град Джубайл, посочва "Ройтерс". Всички членове на екипажа са в безопасност и са били евакуирани.

Малко по-късно Британската организация за морски търговски операции съобщи, цитирана от "Франс прес", за втора подобна атака, на 78 морски мили (144 километра) североизточно от Джубайл.

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Капитанът на танкера е докладвал, че корабът е бил улучен от реактивна граната, изстреляна от борда на лодка. В резултат са нанесени щети в задната част на плавателния съд.

Членовете на екипажа са в безопасност, като мащабът на щетите и последиците за околната среда на този етап не са известни.

По-рано днес Иран обяви, че голям петролен танкер се е натъкнал на мина в Ормузкия проток, след което е избухнала експлозия.

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Британската организация за морски търговски операции засега не е коментирала третия случай, отбелязва ДПА.