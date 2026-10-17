Много загинали и ранени при блъсканица в Индия

Н ай-малко 17 души загинаха, а около 25 бяха ранени при блъсканица в източна Индия, вероятно предизвикана от внезапен дъжд по време на хиндуистко религиозно събиране, предаде АФП.

Главният министър на щата Западен Бенгал Сувенду Адхикари заяви пред журналисти, че сред загиналите има и 7-годишно момиче. Други 25 души са пострадали при блъсканицата пред павилион по време на хиндуисткия фестивал Дурга Пуджа в град Калкута.

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„Шест от телата вече са идентифицирани“, каза Адхикари.

Високопоставен полицейски служител на мястото на инцидента заяви пред АФП, че съобщение, направено след като през нощта започнал да вали дъжд, предизвикало „смут“.

„Тълпата, която чакаше пред павилиона, започна да се блъска, да се дърпа и да напира напред. Хората паднаха на земята, което доведе до блъсканицата“, обясни той.

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Смъртоносните инциденти с големи тълпи са често явление в Индия, особено по време на религиозни фестивали, заради лоша организация и пропуски в мерките за безопасност.