Румънски F-16 свалиха два дрона над Черно море

Д ва дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния, бяха свалени над Черно море от изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили.

Инцидентът е станал в събота вечерта около 18 ч., съобщи румънското Министерство на националната отбрана.

Един и същи пилот е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство на Румъния

Двата въздушни обекта са засечени от радарите на около 120 км източно от Змийския остров, като са се движели в югозападна посока.

Изтребителите са излетели от авиобазата в Борча в 17:43 ч. Първият дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство в 17:59 ч. и е бил свален две минути по-късно. Вторият е пресякъл границата в 18:01 ч. и е унищожен в 18:05 ч.

От румънското Министерство на отбраната уточниха, че и двата дрона са свалени над териториалните води на страната. Засега не е съобщено откъде са излетели безпилотните апарати и на коя страна принадлежат.

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Инцидентът е пореден на фона на зачестилите навлизания на дронове във въздушното пространство на Румъния покрай руската война срещу Украйна. През последните дни бяха регистрирани и нападения срещу търговски кораби в Черно море край Румъния и България, което засили опасенията за сигурността на корабоплаването в региона.