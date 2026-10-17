Хиляди излязоха по улиците на Лисабон

Д есетки хиляди души излязоха на шествие в центъра на Лисабон в знак на протест срещу рязкото поскъпване на живота и задълбочаващата се жилищна криза в Португалия, засилвайки натиска върху дясноцентристкото правителство, съобщава "Джерусалим поуст".

Най-големият синдикат в страната - CGTP, организатор на демонстрацията, заяви, че по основен булевард в столицата са се събрали „десетки хиляди“ души. Полицията не предостави оценка за броя на участниците.

Източник: EPA/БГНЕС

Протестиращите посочват, че ниските заплати не успяват да настигнат растящите жилищни разходи и общото поскъпване, което затруднява все повече хора да покриват ежедневните си нужди. Демонстрацията се проведе след няколко дни на засилващо се обществено недоволство. В понеделник полицията разчисти палатков лагер на жилищни активисти в северния град Порто при операция рано сутринта.

Масови протести срещу жилищната криза в Испания: Над 70 000 души излязоха в Мадрид

Протестът съвпадна с демонстрации във Франция срещу поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги, както и с по-малки протести в Белгия. Масови демонстрации се провеждат и в Албания, където участниците настояват за оставката на премиера.

Инфлацията в Португалия достигна 3,6% през септември, подкрепена от поскъпването на храните и горивата. Цените на горивата са се повишили с 15% на годишна база на фона на засиленото напрежение в Близкия изток.

Източник: EPA/БГНЕС

Цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти от 2017 г. насам, а наемите по новите договори са нараснали почти двойно. Това задълбочава една от най-тежките кризи с достъпността на жилищата в Европа, особено в големите градове.

Гняв в Португалия: Хиляди на протест срещу закон за по-лесни уволнения

Министърът по парламентарните въпроси Карлуш Абреу Аморим заяви, че „правителството няма да отстъпи пред виковете от улицата“ и че вече се предприемат конкретни мерки за справяне с опасенията на гражданите.