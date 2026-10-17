Свят

Дъждът от риба, който шокира САЩ

През 1947 г. в Луизиана от облаците падат стотици килограми прясна риба; каква е научната загадка зад този феномен

17 октомври 2026, 22:29
Дъждът от риба, който шокира САЩ
Източник: iStock

П рез 1947 г. от небето в САЩ заваляха риби, оставяйки обществеността в пълно смайване; то почти изглеждаше нереално и мнозина трябваше да се уверят отново, за да повярват какво всъщност се случва. Времето често ни показва какъв ще бъде денят: слънчев, облачен или може би с малко дъжд. Но никой никога не очаква вечерята да падне от небето.

Утрото, в което в Марксвил заваляха риби

Сутринта на 23 октомври 1947 г. една тиха закуска в Марксвил, Луизиана, се превърна в един от най-странните моменти в историята на града. Според Световните рекорди на Гинес биологът Александър Байков и съпругата му Вирджиния закусвали в заведение за хранене, когато сервитьорката им казала, че навън валят риби. Две години по-късно Байков пише за това в списание Science, припомняйки си, че сервитьорката е казала: „от небето падат риби“.

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Байков изскочил навън, за да види сам. Той изчислил, че на квадратен ярд (около 0,83 кв. м) е падала по около една риба с дължина до 9 инча (около 23 см) в район с дължина приблизително 1000 фута (около 300 метра) и ширина 80 фута (около 24 метра). Всички те принадлежали към сладководни видове, характерни за местните реки и блата - предимно голямоуст костур, слънчеви риби, каракуди и американска речна херинга.

По-нататък той описва, че стотици от тях са паднали навсякъде - от улиците до тротоарите и тревните площи, и цитира, че директорът на Банката в Марксвил също е открил, че в двора му са валели риби, докато касиерът Джи Ейч Гремилион е бил ударен по главата от речна херинга.

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Рибите са били „абсолютно пресни и годни за консумация от човека“, а най-голямата в колекцията на Байков е била с дължина близо 24 см.

И така, как всъщност се е случило това странно явление?

Байков е вярвал, че причината е била воден смерч, който според неговите изчисления е всмукал малки риби от топлите, плитки езера наблизо и ги е изстрелял на стотици метри във въздуха. След това те са паднали достатъчно далеч, за да може никой да не види самия смерч. Метеорологичната служба в Ню Орлиънс е нямала официални доклади за явлението. Джеймс Нелсън Гоуанлох, главен биолог в Департамента за дива природа и риболов на Луизиана, е забелязал няколко малки торнада или „пясъчни дяволи“ ден преди да завали риба в Марксвил.

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Защо рибите да не могат да бъдат издигнати с водата и носени от вихъра?

В доклада си от 1949 г., цитиран от Гинес, Байков защитава идеята си с простия въпрос: „Защо рибите да не могат да бъдат издигнати с водата и носени от вихъра?“

Времето през този ден прави историята още по-странна. Метеорологичният канал описва утринта като мъглива и тиха, без бурните гръмотевични бури, които бихте очаквали.

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Дъждовете от риба не са уникални само за Марксвил. Според Гинес ихтиологът И. У. Гъджър е преброил 78 добре документирани случая на валящи риби в своя обзор от 1946 г. По-наскоро длъжностни лица в Тексаркана, Тексас, съобщиха за паднали риби в края на 2021 г. Неговата теория може и да предлага приемливо обяснение, но точната причина за явлението все още не е напълно доказана.

Източник: TOI    
Дъжд от риби Странно явление Марксвил Луизиана Воден смерч Природен феномен Александър Байков Метеорология 1947 Необясними явления
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