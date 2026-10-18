Тревога на летище Лайпциг/Хале: Полиция претърсва района, затворена е писта

П олицейска операция бе предприета на летище Лайпциг/Хале в Германия заради повредена ограда, съобщиха ДПА и АПА.

Северната писта е затворена, а полетите от северната част на летището са преустановени. Южната писта продължава да функционира.

Подозрителен пакет на писта временно спря полетите от и до летището в Лайпциг

Полицията претърсва района, за да установи дали на територията на летището има лица без разрешение за достъп.

Причината за повредата на оградата засега не е известна.

Германия: Случаят с дрона на летище Лайпциг е част от "сценарий за хибридна атака"

В началото на август на летището беше открит дрон с експлозиви в близост до украински товарни самолети. Германското правителство обвини Русия за опита за нападение, а Москва отхвърли обвиненията.