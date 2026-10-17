Свят

Туск бие тревога: Руска ескалация още преди Коледа

Туск: Ако Украйна падне, всички ще имаме много, много сериозни проблеми

Николай Киров Николай Киров

17 октомври 2026, 21:33
Туск бие тревога: Руска ескалация още преди Коледа
Източник: Getty Images

Р усия може да прибегне до ескалация дори преди Коледа. Следващите месеци може да бъдат решаващи за бъдещето на Украйна и цяла Европа. Това каза премиерът на Полша Доналд Туск след края на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел, предава "Фокус".

"Можем да очакваме определена ескалация още преди Коледа", каза Туск, обяснявайки, че разчита на конкретна информация от полски, украински и съюзнически разузнавателни служби.

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Според него зимата ще бъде особено трудна за Украйна поради заплахи за транспортната инфраструктура, по-специално граничните пунктове и железопътните линии, използвани за транспортиране на газ, петрол и храна до Украйна.

"Трябва да очакваме, както и преди, но в по-голям мащаб, опити за саботаж или провокации в Полша," подчерта полският премиер. 

Той отбеляза, че Русия ще засили ескалацията и ще овладее реакцията на европейските страни. 

Премиерът на Полша подчерта, че по време на срещата на върха на ЕС лидерите са демонстрирали единна позиция в подкрепа на Украйна на фона на промяна в подхода на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

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"Ако Украйна падне, всички ще имаме много, много сериозни проблеми," подчерта Туск, като също така обърна внимание на трудната ситуация в украинския енергиен сектор, включително прекъсвания на електрозахранването и проблеми с газа.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Доналд Туск Русия Украйна
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