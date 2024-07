След близо 37 години: Световният рекорд на Стефка Костадинова падна (ВИДЕО)

С ветовният рекорд на Стефка Костадинова падна след близо 37 години, предаде Gong.bg. На турнира на "Диамантената лига" украинката Ярослава Магучих скочи 210 см, след като вече си бе осигурила победата.

Here's the moment Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 broke the women's High Jump World Record (WR) with a stunning 2.10m at the Paris Diamond League!



The previous record by Stefka Kostadinova 🇧🇬 has stood for 37 years.🤯🔥🔥pic.twitter.com/vFdiV3kehS