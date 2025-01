Тъкър Карлсън: Администрацията на Байдън опита да убие Путин

А мериканският консерватор Тъкър Карлсън обвини администрацията на Джо Байдън в опит да убие руския президент Владимир Путин.

“Администрацията на Байдън го направи, те се опитаха да убият Путин,” заяви бившият водещ на Fox News в последния епизод на своя подкаст “Шоуто на Тъкър Карлсън” на 27 януари.

“Което е лудост,” добави Карлсън. “Това е лудост, че дори бихте си помислили за нещо подобно. Тогава защо са го направили? Защото хаосът е екран, който ги защитава.”

