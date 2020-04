Силно Земетресение във Вранча, усетено в България

З еметресение с магнтуд 5 по скалата на Рихтер разтърси тази нощ малко след 1 часа Румъния. Трусът беше усетен и в България.

Епицентърът е бил на 65 километра северозападно от Галац, в сеизмичната зона Вранча, на дълбочина около 23 километра.

Земетресението е усетено в източните райони на Румъния и части от Молдова, Украйна и България.

До момента няма данни за жертви и разрушения.

