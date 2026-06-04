Любопитно

НАСА обяви за мъртъв апарата „Мейвън“, който изучаваше Марс

„Преживяваме загубата на любим човек“, споделят съкрушените учени от екипа след над 10 години успешна мисия

4 юни 2026, 11:20
НАСА обяви за мъртъв апарата „Мейвън“, който изучаваше Марс
Източник: БТА

Н АСА официално обяви за мъртъв марсианския космически апарат „Мейвън“ (Maven) след шест месеца на радиомълчание, съобщиха осведомителните агенции.

Космическата агенция на САЩ потвърди, че мисията е приключила след повече от десетилетие наблюдения.

„С края на тази мисия екипът наистина преживя загубата на любим човек“, каза ръководителят на проекта в НАСА Майк Моро.

Изстреляният през 2013 г. космически апарат „Мейвън“, предназначен да изучава атмосферата на Червената планета, замлъкна мистериозно в началото на декември, след като премина зад Марс. Данните показват, че той е започнал бързо въртене, което е нарушило орбитата му и е изтощило бордовите батерии.

Експертна комисия, свикана от НАСА по-рано тази година, стигна до заключението, че космическият апарат е извън строя и не може да бъде възстановен. Очаква се той да остане в орбита още 50 до 100 години, преди да падне, но дотогава няма да застрашава останалите космически апарати. Разследването за причината за възникналия проблем продължава, уточнява АП.

Освен че изследваше метеорологичните условия на Марс и наблюдаваше преминаваща междузвездна комета миналата година, „Мейвън“ служеше и за препредаване на данни от марсоходите „Кюриосити“ (Curiosity) и „Пърсивиърънс“ (Perseverance). От НАСА заявиха, че четири други апарата в орбита около Червената планета – два американски и два европейски сателита – ще поемат тази задача, така че няма да има загуба на научна информация.

„Екипът ни е съкрушен от случилото се, но в същото време изпитваме огромна гордост от научните постижения през последното десетилетие“, каза Шанън Къри от Университета на Колорадо в Боулдър, цитирана от АП. Тя допълни, че благодарение на „Мейвън" човечеството е постигнало огромен напредък в разбирането на марсианската атмосфера и нейната еволюция.

Източник: БТА/Марина Чертова    
НАСА Мейвън Марс космическа мисия космически апарат атмосфера на Марс научни изследвания Кюриосити Пърсивиърънс космос
Последвайте ни

По темата

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Избори в разгара на политическа криза – накъде ще поеме Косово

Избори в разгара на политическа криза – накъде ще поеме Косово

Кой е Стоян Мавродиев? Биография на бившия шеф на ББР

Кой е Стоян Мавродиев? Биография на бившия шеф на ББР

Варненският некропол - най-старото златно съкровище в света, мистерии и факти

Варненският некропол - най-старото златно съкровище в света, мистерии и факти

Напускане или уволнение: какво ви дължи работодателят

Напускане или уволнение: какво ви дължи работодателят

pariteni.bg
Европейците не искат да се качат в автономна кола, а китайците нямат търпение

Европейците не искат да се качат в автономна кола, а китайците нямат търпение

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Назначиха трима нови заместник изпълнителни директори в БАБХ

Назначиха трима нови заместник изпълнителни директори в БАБХ

България Преди 21 минути

Те ще отговарят за ключови направления от дейността на Агенцията

Рак на панкреаса - снимката е илюстративна

Исторически пробив в лечението на рак: Има хапче за един от най-опасните видове

Свят Преди 41 минути

Ново хапче за рак на панкреаса предизвика бурни овации със ставане на крака, продължили близо минута, от страна на онколози на най-голямата конференция за борба с рака в света. Медикаментът блокира мутирал протеин, който стимулира растежа на тумора в над 90% от случаите на рак на панкреаса – мишена, която убягваше на учените в продължение на десетилетия

<p>Вирусът, който се завърна: Как се предава маймунската шарка</p>

Маймунска шарка (Mpox) - симптоми, предаване, лечение и превенция

Свят Преди 53 минути

Подробен преглед на симптомите, усложненията, диагностиката и превенцията

<p>Часове след примирието: Израел нанесе нови удари в Ливан</p>

Часове след примирието: Израел нанесе нови удари в Ливан и обяви, че няма да изтегли войските си

Свят Преди 1 час

Споразумението, договорено с посредничеството на САЩ, е поставено под въпрос, след като атаките продължиха, а Тел Авив заяви, че ще запази контрола над зона за сигурност в Южен Ливан

Шокиращо откритие: Изпекоха хляб с квас, извлечен от червата на замръзнала мумия

Шокиращо откритие: Изпекоха хляб с квас, извлечен от червата на замръзнала мумия

Любопитно Преди 1 час

Изследователи изолираха уникални дрожди, прекарали хилядолетия в ледовете на Алпите с мумията Йоци, и след 3 месеца опити успяха да съживят праисторическата рецепта

<p>Русия отново размаха ядрената бухалка: Не ни изпитвайте</p>

Сергей Рябков отправи нови ядрени предупреждения към западните държави

Свят Преди 1 час

Руският заместник външен министър коментира условията за евентуално използване на ядрени оръжия

Синдикат „Образование“ настоява за отпадане на НВО след IV и X клас

Синдикат „Образование“ настоява за отпадане на НВО след IV и X клас

България Преди 1 час

Според организацията изпитите натоварват учениците и училищата, без да носят реална образователна полза и без да влияят върху бъдещата реализация на децата и младежите

Тревожна тенденция: Всеки пети младеж лекува депресия и стрес с изкуствен интелект

Тревожна тенденция: Всеки пети младеж лекува депресия и стрес с изкуствен интелект

Любопитно Преди 1 час

Феноменът бележи сериозен скок в сравнение с началото на 2025 г., когато този процент е бил около 13%

Microsoft прави Windows 11 осезаемо по-бърз за всички

Microsoft прави Windows 11 осезаемо по-бърз за всички

Технологии Преди 1 час

Операционната система получава интересна допълнителна актуализация, която позволява на процесора да увеличава своята мощност за кратки моменти и да ускори работата ѝ значително без това да влияе на консумацията на енергия

Протест в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Протест в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 1 час

Прокуратурата е повдигнала обвинение за причиняване на смърт при ПТП, извършено с евентуален умисъл

Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци

Огнен ад в Испания: Туристи и жители бягат от 20-метрови пламъци

Свят Преди 1 час

Над 300 пожарникари и военни участваха в борбата с огнената стихия

Андрей Янкулов: Изборът за ВСС не трябва да бъде заключен само в Парламента

Андрей Янкулов: Изборът за ВСС не трябва да бъде заключен само в Парламента

България Преди 1 час

Той очерта важността на предварителната оценка на професионалните качества на кандидатите

Заради "Баба Алино": "Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев

Заради "Баба Алино": "Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 1 час

Това стана ясно от декларация, прочетена от парламентарната трибуна от депутата Коста Стоянов

Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим

Трима загинали и седем ранени при украински удар по "нежилищни сгради" в Крим

Свят Преди 1 час

Няма данни за пострадали хора. Нанесени са щети на фасадата на частна къща

Национален парк „Карсън“

Зловещи подробности: Скелет с куршум в черепа - намериха един от изчезналите учени в САЩ

Свят Преди 1 час

Томас Макнали, бивш детектив от отдел „Убийства“, който разследва изчезването на Касиас по поръчка на семейството ѝ, заяви, че скелетираният труп на Каиас е бил открит подпрян на дърво, а наблизо е имало изоставен пистолет

Жаби превзеха центъра на Бургас, гларуси започнаха „лов“ на площада

Жаби превзеха центъра на Бургас, гларуси започнаха „лов“ на площада

България Преди 1 час

Природният феномен превърна центъра на града в неочаквана атракция

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Започнаха снимките на „Летище": Филип Буков и Павел Иванов влизат в света на авиацията

Edna.bg

Анджелина Джоли отвъд клишетата: Историята на жената, която отказа да остане само холивудска звезда

Edna.bg

От Манчестър Сити със светкавична реакция за Халанд, но не и за Родри

Gong.bg

Националите излетяха за Молдова

Gong.bg

Задържаха бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград

Nova.bg

Семейна схема за източване на НЗОК в Пловдив: Близо 4000 засегнати пациенти и над 3000 фиктивни направления

Nova.bg