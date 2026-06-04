България

ДПС предлага пълна забрана за електрическите тротинетки

4 юни 2026, 11:47
ДПС предлага пълна забрана за електрическите тротинетки
Източник: БГНЕС

П арламентарната група на ДПС предлага НС да забрани електрическите тротинетки с промяна в Закона за движение по пътищата. 

Още през миналата година ДПС беше инициатор и вносител на редица мерки, с които да се гарантира безопасността на деца и пешеходци, включително и задължи кметовете и общинските съвети да въведат строг административен контрол за тротинетките. Но тези законодателни предложения бяха отхвърлени в НС, заради частно - партийни интереси или неглижиране на проблема. 

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Независимо от мерките, инцидентите с електрически тротинетки продължават, като застрашават живота и здравето на гражданите. 

Налице е трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни пространства, паркове, площади и зони с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и лица с увреждания.

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В мотивите на законопроекта вносителите подчертават, че независимо от многократните законодателни изменения през последните години, статистиката и обществените нагласи показват, че въведеният регулаторен модел не функционира ефективно. 

Налице е обективна невъзможност да бъде гарантирана безопасността на пешеходците и останалите участници в движението при едновременното присъствие на индивидуални електрически превозни средства в обществените пространства, се казва в мотивите. 

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Заради това в законопроекта се предвижда отпадане на режима за движение на индивидуалните електрически превозни средства по пътищата, отворени за обществено ползване, както и в паркове, градини, детски площадки и зони, предназначени за пешеходци.

Източник: Пресцентър на ДПС    
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