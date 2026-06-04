Откриха останките на истински пиратски кораб на Бахамите

П одводни археолози и търсачи на силни усещания се натъкнаха на невероятна находка на дъното на Карибско море. В пясъците край Бахамските острови бяха открити останките на автентичен пиратски кораб от „Златния век на пиратството“ – откритие, което обещава да пренапише морската история на региона.

Бахамите днес са синоним на луксозни курорти, бели плажове и спокойствие, но преди малко повече от триста години те са били сърцето на беззаконието. Около 1700 г. столицата Насау е била официално обявена за „Пиратска република“ – сборище на емблематични морски разбойници като Черната брада и Чарлз Вейн.

Сега морето реши да върне един от своите най-добре пазени артефакти от онова бурно време.

Какво откриха изследователите под водата?

Екипът от морски археолози е локализирал останките на кораба след месеци на проучване на стари архиви и сканиране на морското дъно с модерна техника. Поради съображения за сигурност и за да се предотвратят набези от съвременни „мародери“, точните координати на корабокрушението се пазят в строга тайна.

На мястото на потъването са открити:

Тежки чугунени оръдия, характерни за пиратските съдове, които са били модифицирани, за да поберат максимално много огнева мощ на по-лек корпус.

Hallazgo histórico sobre los piratas del Caribe: encontraron seis embarcaciones hundidas en las Bahamas | Por Diego Pero https://t.co/qdk3U4Kb26 — infobae (@infobae) June 3, 2026

Огромно количество боеприпаси и останки от мускети.

Лични вещи на екипажа – керамични съдове за ром, монети от различни краища на света (което доказва, че корабът е плячкосвал търговски съдове от различни нации) и накити.

Преходът: От разбойнически кораб до мирен пристан

Най-интересното в това откритие според историците е контекстът на самата находка. Корабът датира от период, в който Британската империя решава да сложи край на пиратството в Карибите веднъж завинаги. През 1718 г. кралят изпраща първия кралски губернатор Уудс Роджърс (самият той бивш пират), който поставя разбойниците пред ултиматум: кралско помилване, ако се откажат от занаята, или бесилка.

Археолозите смятат, че откритият кораб е бил умишлено потопен или изоставен в плитчините по време на тази чистка, бележейки прехода на Бахамите от пиратско убежище към мирен и законен търговски порт.

Прозорец към миналото

„Това не е просто купчина старо дърво и ръждясало желязо на дъното на океана. Това е капсула на времето, която ни показва какъв е бил реалният живот на пиратите, далеч от холивудските митове и филмите за Карибски пирати“, коментира един от водещите изследователи по проекта.

В момента предстои бавен и изключително прецизен процес по изваждане и консервиране на най-ценните артефакти, които по-късно ще бъдат изложени в националния музей на Бахамите. Историците се надяват, че чрез ДНК анализи на евентуални останки и разчитане на корабния дневник (ако е оцелял в метални кутии), ще успеят да разберат и точното име на капитанствалия кораба пират.