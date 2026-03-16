Обрат в Шумен: Арестуваха мъж за убийството на Александър, ето какво се е случило

България

Фатален конфликт след употреба на наркотици: 28-годишен рецидивист направи пълни признания за смъртта на издирвания младеж

16 март 2026, 13:55
Източник: iStock

К риминално проявеният Богдан Богданов, на 28 години от Шумен, е задържан и обвинен в причиняването на смъртта на 26-годишния местен жител Александър Пенчев, който бе намерен мъртъв в изоставена сграда в града след издирване по молба на близките му. Това съобщиха на пресконференция директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Георги Гендов и окръжният прокурор на Шумен Орлин Куздов, съобщи кореспондентът на БТА в Шумен Станимир Савов.

Георги Гендов припомни, че на 8 март жена е съобщила, че брат ѝ е в неизвестност от следобедните часове на предишния ден, след което е обявен за издирване. На 10 март, преди обед, е открит трупът на 26-годишния Александър Пенчев в недостроената сграда на Старческия дом в квартал „Боян Българанов“ в Шумен. Незабавно са започнати процесуално-следствени действия под надзора на прокуратурата. На място бе и съдебен лекар, който излезе със заключение, че няма травматични увреждания по тялото на починалия мъж. 

След извършена аутопсия на следващия ден е установено, че причината за смъртта на 26-годишния мъж е масирана кръвозагуба в коремната кухина, която най-вероятно се дължи на травматични увреждания. Незабавно са започнати действия по изясняване на механизма на случилото се. Установено е, че Александър Пенчев в следобедните часове на 7 март е бил с 28-годишния мъж от Шумен. Между двамата е възникнал спор, в резултат на който е започнало пререкание и са нанесени удари на Пенчев, които впоследствие са довели до смъртта му. "В следобедните часове на 13 март е задържан 28-годишният мъж в полицейското управление в Шумен. Той е разказал механизма на случилото се след проведени с него беседи и е посочил мястото, където е укрил вещите, които е отнел от Александър Пенчев. На задържания в събота са му повдигнати обвинения“, уточни Гендов. 

Трупът на Александър Пенчев е открит след преглед на видеокамери. Поводът той и Богдан Богданов да бъдат заедно е да пушат чай с наркотично вещество. Под влиянието на тези вещества е възникнала колизия между двамата. Според обяснението на обвиняемия, пострадалият му духнал в лицето, докато пуши и той го ударил в областта на слънчевия сплит. След това пострадалият изохкал и му казал, че не може да диша. Обвиняемият твърди още, че оставил Александър Пенчев жив и си тръгнал, каза прокурор Куздов. 

По думите му обвинението, на база известните до момента факти и обстоятелства, е за причиняване на средна телесна повреда, от която е последвала смърт, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от три до 10 години. Наблюдаващият прокурор е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ до завеждането му в съда за 72 часа. Днес предстои да се внесе искане за разглеждане за взимане на постоянна мярка „задържане под стража“ от Окръжния съд в Шумен. 

Ще допуснем още една съдебно-медицинска експертиза, за да установим с точност времето на настъпването на смъртта. Ако смъртта на Александър Пенчев е настъпила след един удар, обвинението ще бъде за умишлено убийство, където предвиденото наказание е 15 -20 години „лишаване от свобода“, доживотен затвор, включително и без замяна. „Ще допуснем нова експертиза. Към настоящия момент, за два -три дни, имаме факти и обстоятелства, предвиждащи обвинение за причиняване на средна телесна повреда, от която е последвала смърт“, уточни за БТА Куздов. 

Обвиняемият Богдан Богданов е осъждан шест пъти. Два пъти е бил в затвора. Изтърпял е всичките си наказания и от 3 юни 2025 година е на свобода. Присъдите на мъжа са държане или разпространение на наркотични вещества, съобщи още окръжният прокурор на Шумен Орлин Куздов. 

Източник: Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

